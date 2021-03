Polkadot coin nedir? Polkadot (DOT) Coin yorum ve grafiği

Polkadot coin nedir? Polkadot (DOT) Coin yorum ve grafiği yükselişinin ardından merak ediliyor. Polkadot coin, kodlama becerisi gerektirmeden bir sürecin otomatikleştirilmesi hizmetini sunmak için birden fazla blok zinciri ve merkezi veri akışı ile aynı anda çalışan bir IDE ve bir motor içeren bir araç setidir

Polkadot (DOT) Nedir?



Polkadot, yalnızca tokenlerin değil, herhangi bir veri veya varlık türünün de ağlar arasında aktarımını kolaylaştıran ve böylece çok çeşitli blockchain yapılarını birlikte çalışabilir hale getiren açık kaynaklı çoklu zincirleme protokolüdür.

Birlikte çalışabilirlik özelliği, kullanıcıları tarafından kontrol edilen tamamen merkeziyetsiz, özel ağ kurmayı; yeni uygulamaların, kurumların ve hizmetlerin oluşturulmasını basit hale getirmeyi amaçlıyor.

Polkadot protokolü, açık ve özel zincirleri, izin gerektirmeyen ağları, oracle yapılarını ve gelecekte geliştirilecek teknolojileri birbirine bağlayarak, bağımsız blockchain yapılarının bilgi ve işlemleri, Polkadot zinciri üzerinden güvenilir şekilde paylaşmasına olanak tanır (detaylar aşağıda açıklanmıştır).

Polkadot'un yerel DOT tokeni, üç amaca hizmet eder: ağ yönetişimi, transfer işlemlerini gerçekleştirmek ve parachain (paralel zincirler) oluşturmak.

Polkadot'un dört temel bileşeni bulunmaktadır:

Relay Chain: Polkadot protokolünün "kalbi" olarak nitelendirilen, farklı zincirlerden oluşan ağ üzerinde fikir birliği, birlikte çalışabilirlik ve paylaşılan güvenlik oluşturmasına yardımcı olur;

Parachain: Kendi tokenlerine sahip olabilen ve belli başlı kullanım durumları için optimize edilebilen bağımsız bir zincir yapısıdır;

Parathread: Parachain yapısına benzeyen ancak "kullandıkça öde" modeline dayalı ekonomik ve esnek bağlantıya sahiptir;

Bridges: Parachain ve Parathread yapılarının, Ethereum gibi harici blockchain ağlarına bağlantı kurmasına ve bunlarla iletişime geçmesine izin verir.

Polkadot Kurucusu Kim?

Polkadot, tamamen işlevsel ve kullanıcı dostu merkeziyetsiz bir ağ sunan, açık kaynaklı proje olarak, İsviçre menşeli vakıf olan Web3 Foundation tarafından kuruldu.

Geliştiriciler; Dr. Gavin Wood, Robert Habermeier ve Peter Czaban olarak biliniyor.

Web3 Foundation başkanı olan Wood, aynı zamanda Ethereum'un kurucu ortağı, Parity Technologies firmasının kurucusu ve akıllı sözleşme kodlamasında kullanılan Solidity dilinin geliştiricisi olarak sektördeki en etkili ve ekibin en tanınmış ismi konumunda.

Habermeier ise Thiel Bursu elde etmiş, başarılı bir blockchain ve kriptografi araştırmacısı. Aynı zamanda da yazılım geliştiricisi. Czaban da Web3 Foundation CTO'su. Finans teknolojileri alanında son derece uzmanlaşmış olan isim, yeni nesil dağıtık teknolojinin geliştirilmesine yardımcı oluyor.

Polkadot Neden Farklı?

Parçalanmış çoklu blockchain ağı olan Polkadot, birden çok zincir üzerindeki birçok işlemi aynı anda, paralel olarak işleyebilir (parachain). Bu paralel işlem gücü, ölçeklenebilirliği de önemli ölçüde artırıyor.

Özelleştirilmiş blockchain ağları Polkadot protokolüne dakikalar içinde bağlanabiliyor ve Substrate standardı sayesinde geliştirilmeleri hem hızlı hem kolay oluyor. Ağ aynı zamanda oldukça esnek ve uyarlanabilir yapı sunuyor. Katılımcılar arasında akıllı telefondaki uygulamalara benzer şekilde bilgi ve işlev paylaşımına izin veriliyor. Polkadot, yeni özellikler eklemek veya var olan hataları gidermek için çatallanma işlemi gerekmeden otomatik olarak yükseltilebiliyor.

Ağ aynı zamanda, güvenliğin sağlanmasında yardımcı olan son derece gelişmiş, kullanıcı odaklı bir yönetişim sistemine de sahip. Topluluklar, Polkadot blockchain ağının yönetişim ihtiyaçlarına ve değişen koşullara göre özelleştirme yapabiliyorlar. Aday göstericiler (nominator), doğrulayıcılar (validator), karıştırıcılar (collator) ve denetçiler (fishermen) toplu halde, ağın güvenliğini sağlamak, sürdürmek ve kötü davranışları ortadan kaldırmak için çeşitli görevleri yerine getiriyorlar.

Piyasada Kaç Polkadot (DOT) Coin Var?

Polkadot ağında 10 milyon arz sunulduktan Ağustos 2020'de "redenominasyon" işlemiyle yeniden başlatıldı ve şu anda 1 milyar DOT token mevcut. Redenominasyon işlemi, küçük ondalık sayıların kullanılmasını önlemek ve hesaplamayı kolaylaştırmak için yapıldı. Var olan mevduatlar yüz kat artırılırken, DOT dağılımı veya token sahiplerinin payları bu işlemden etkilenmedi.

Polkadot Ağı Güvenli mi?

Polkadot ağı, ortak doğrulayıcılar aracılığıyla kitlesel birlikte çalışabilirlik özelliğine sahip ve birden çok blockchain üzerinde güvenlik sağlamaya yardımcı oluyor. Verilerini birçok parachain yapısına yayarak işlemlerin ölçeklendirilmesine olanak tanıyor.

Ağ; doğrulayıcıları ve adayları seçmenin yanı sıra zincir güvenliğini en üst düzeye çıkarmak için NPoS (Nominated Proof of Stake – Atanmış Hisse İspatı) mekanizmasını kullanıyor.

Benzeri olmayan bu yapı, zincirlerin birbirleriyle aynı kurallar altında güvenli bir şekilde etkileşime girmesine, ancak bağımsız olarak yönetilmeye devam etmesine imkan veriyor.

Polkadot (DOT) Nereden Alınır?

