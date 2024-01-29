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Zülfü Livaneli'den 1994 İBB seçimi tepkisi: Oylarımızı çaldılar, değmezmiş

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31 Mart'taki yerel seçimlere sayılı günler kala sanatçı Zülfü Livaneli, Recep Tayyip Erdoğan'ın birinciliğiyle sonuçlanan ve kendisinin de ikinci olduğu 1994 İBB seçimlerini hatırlatarak "Değmezmiş" yorumunda bulundu. Livaneli ayrıca 1994'teki İBB seçim sonuçlarını paylaşarak "Kim kimin oylarını bölmüş?" diye sordu.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala sanatçı Zülfü Livaneli kendisinin de SHP'den aday olduğu 1994'teki İBB seçimlerini hatırlatarak "Seçimde oylarımızı hunharca çaldılar. Değmezmiş." dedi.

O dönem Refah Partisi'nden aday olan Recep Tayyip Erdoğan'ınyüzde 25,19 oy oranıyla İBB Başkanı seçilmesiyle sonuçlanan ve SHP, CHP ve DSP'nin ayrı adaylar çıkarması nedeniyle "oy bölme" tartışmalarının dinmediği 1994 yerel seçimleri tekrar gündem oldu.

"KAZANMA ŞANSLARI OLMADIĞI HALDE HIRSLA MÜCADELE ETTİLER"

1994'teki yerel seçimlerde SHP'nin İBB adayı olan Zülfü Livaneli, 30 yıl sonra tekrar gündem olan konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı. Livaneli'nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Aradan 30 yıl geçti ama hala 94 seçimleri konuşuluyor. Hem de yalan yanlış. Erdal İnönü'nün kurduğu SHP, İSKİ skandalından sonra yüzde 8'e düşmüştü.Aday olmam için aylarca bask yapıldı, ricalar, dostluklar devreye girdi. Adaylığı zoraki kabul edince "ortak aday" olmayı şart koştum. Ecevit'i ve Baykal'ı aradım. Desteklerini istedim.Ama kazanma şansları olmadığı halde hırsla mücadele ettiler. Ankara'da da öyle oldu. 25 yıl her seçimde böyle davrandılar ve kentleri Refah'a teslim ettiler. Karşıma Çiller, Mesut Yılmaz, Erbakan, Susurlukçular ve basın çıktı. Yok etmeye çalıştılar. Kalp spazmı geçirip hastaneye düştüm. Seçimde de oylarımızı hunharca çaldılar. Değmezmiş."

Zülfü Livaneli'den 1994 İBB seçimi tepkisi: Oylarımızı çaldılar, değmezmiş

OYLARI TEK TEK AÇIKLADI

Livaneli, konuyla ilgili bir paylaşım daha yaparak 1994'teki İBB seçim sonuçlarını paylaşıp "Kim kimin oylarını bölmüş" sorusunu sordu. Livaneli'nin paylaşımında SHP, CHP ve DSP'nin toplam aldığı oyun 1 milyon 317 bin oluşu ise dikkat çekti.

Zülfü Livaneli'den 1994 İBB seçimi tepkisi: Oylarımızı çaldılar, değmezmiş

Zülfü Livaneli'den 1994 İBB seçimi tepkisi: Oylarımızı çaldılar, değmezmiş

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Zülfü Livaneli Politika Haberler

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