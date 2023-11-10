Zonguldak Valiliği'nden Atatürk'ü Anma Programı
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Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen Atatürk'ü Anma programına Vali, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Milletvekili, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Programda çelenkler Atatürk Heykeli'nin önüne konuldu ve İstiklal Marşı okundu.
Zonguldak Valiliği tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma günü kapsamında Valilik binası önünde program düzenlendi.
Programa, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, Emniyet Müdürü Sinan Ergen, İl Jandarma Komutanı Kd.Alb. Cezmi Yalınkılıç, AK Parti Milletvekili Muammer Avcı, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Törende Zonguldak Valiliği, Zonguldak Belediyesi ve çeşitli partili ve derneklerin çelenkleri Atatürk Heykeli'nin önüne konuldu.
Ardından saat: 09: 05'de ise protokol üyeleri ve vatandaşlar 2 dakikalık saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okudu.
Program hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından sona erdi. - ZONGULDAK