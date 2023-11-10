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Zonguldak Valiliği'nden Atatürk'ü Anma Programı

Zonguldak Valiliği tarafından düzenlenen Atatürk'ü Anma programına Vali, Emniyet Müdürü, Jandarma Komutanı, Milletvekili, Belediye Başkanı ve vatandaşlar katıldı. Programda çelenkler Atatürk Heykeli'nin önüne konuldu ve İstiklal Marşı okundu.