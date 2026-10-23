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Zonguldak'taki grizu patlamasında ölen madenciler için Özgür Özel başsağlığı diledi

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Özgür Özel, Zonguldak Kilimli'deki maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılar için şifa diledi. Özel, maden ocaklarındaki önlenebilir kazaların ve iş cinayetlerinin son bulması için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Zonguldak'ta maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diledi.

Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden emekçilerimize Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Maden ocaklarında çok canımızı yitirdik, çok yuvaya ateş düştü. Artık, gelişmiş ülkelerin geride bıraktığı önlenebilir kazaların, iş cinayetlerinin yaşandığı, 'kolay ölümler ülkesi' olmaktan kurtulmak istiyoruz. Madencilerin iş güvenliğinin sağlandığı, alın terinin karşılığını aldığı bir Türkiye için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepimizin başı sağ olsun."

Kaynak: AA
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