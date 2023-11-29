Zonguldak'ta Kış Hazırlıkları Toplantısı Düzenlendi

Zonguldak'ta kış mevsiminin getireceği olumsuz hava şartlarına karşı önlemler almak ve vatandaşların güvenli bir trafik ortamında seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, kış şartlarında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve planlanması, trafik güvenliğini artırmak için yapılacak çalışmalar ve zorunlu kış lastiği uygulamasının denetlenmesi konuları ele alındı.

Zonguldak'ta kış mevsiminin getireceği olumsuz hava şartlarına karşı önlemler almak ve vatandaşların güvenli bir trafik ortamında seyahat etmelerini sağlamak amacıyla bir toplantı düzenlendi. Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında yapılan toplantıda, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri bir araya geldi.

Toplantının ana gündem maddesi, kış şartlarında alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi ve planlanması oldu. Toplantıda, kış mevsimi boyunca trafik güvenliğini artırmak için yapılacak çalışmalar ve uygulanacak yöntemler masaya yatırıldı. Ayrıca, zorunlu kış lastiği uygulamasının vatandaşlara duyurulması ve uygulamanın denetlenmesi konuları da ele alındı. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması için alınacak tedbirlerin her yönüyle değerlendirildiği ve geniş çerçeveli bir kış hazırlığı planının uygulamaya konulacağı belirtildi. - ZONGULDAK