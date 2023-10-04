Zonguldak'ta Belediye Meclisi Toplantısında Kavga Çıktı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde belediye meclisi ekim ayı toplantısı öncesi üyeler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü, burnu kırılan meclis üyesi hastaneye kaldırıldı.

Karadeniz Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık başkanlığında, Atatürk Kültür Merkezi Nikah Salonu'nda yapılan toplantı öncesi CHP'li meclis üyesi Gökhan Günay ile MHP'li meclis üyesi Sertan Kuzu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kuzu, Günay'a kafa attı. Aldığı darbe ile Günay'ın burnu kırılırken, Kuzu da kafasından yaralandı. Kavga; diğer meclis üyeleri, başkan yardımcıları, birim amirleri ve izleyici olarak gelenlerin araya girmesiyle sonlandı. Günay, ilçedeki özel bir hastaneye giderek tedavi altına alınırken, hayati tehlikesinin olmadığını öğrenildi. Kuzu ise kısa bir müdahalenin ardından toplantıya katıldı.

Gündemde yer alan maddelerin görüşülmesinin ardından meclis toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası Posbıyık ile Kuzu arasında tartışma yaşandı.

Kuzu, "Burada bağırıp çağırıp gidiyorsunuz. Sevgi, barış, dostluk diyorsunuz bu çatı altında sürekli kavga ediyorsunuz. Yer satılamaz dedim, bana yalancı dediniz, satılacak yere satılamaz tedbiri konuldu. Halkı kandıran sizsiniz" dedi.

Kavganın polise bildirilmesinin ardından toplantı süresince salonunun girişinde polis ekipleri konuşlandırıldı. - ZONGULDAK