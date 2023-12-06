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Zonguldak'ın Gökçebey İlçe Belediye Başkanı Vedat Öztürk İYİ Parti'den İstifa Etti

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Zonguldak'ın Gökçebey İlçe Belediye Başkanı Vedat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Öztürk, açıklamasında teşekkürlerini ileterek, kamuoyuna bilgi verdi.

Zonguldak'ın Gökçebey İlçe Belediye Başkanı Vedat Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı.

İki dönem boyunca belediye başkanı seçilen Vedat Öztürk, 2019 yılında üye olduğu İYİ Parti'den istifa ettiğini açıkladı. Öztürk açıklamasında şöyle dedi:

"İki dönemdir bana vermiş olduğunuz destekle bana belediye başkanı olma gururunu yaşattınız. Bende bu kutsal görevde verdiğiniz desteğin karşılığı olarak sizlere en iyi şekilde hizmet etmeye çalıştım. Görüldüğü lüzum üzerine 2019 yılında üye olduğum İYİ Parti'den bugün itibari ile üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Bu süreç içinde önemli bir misyon üstlenmiş olan ve bu uğurda birlikte yol yürüdüğümüz, özveriyle hizmet eden tüm yol arkadaşlarıma şükranlarımı sunar, kamuoyunun bilgisine arz ederim" dedi.

Öztürk daha önce de AK Parti'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçmişti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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