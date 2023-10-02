Zonguldak Belediye Meclis Üyeleri İstifa Etti

Zonguldak Belediye Meclis üyeleri Samet Ayvaz ve Fatma Sema Koç, istifa ettiklerini açıkladılar. Yerlerine Engin Akdeniz ve Mustafa Kılıç göreve başlayacak.

Zonguldak Belediye Meclis üyeleri Samet Ayvaz ve Fatma Sema Koç, istifa ettikleri açıkladılar.

Zonguldak Belediyesi'nde meclis üyesi AK Parti'den Samet Ayvaz ile CHP'den Fatma Sema Koç istifa ettiklerini açıkladı. Meclis üyesi Samet Ayvaz'ın yerine Engin Akdeniz'in, Fatma Sema Koç'un yerine Mustafa Kılıç'ın göreve başlayacağı öğrenildi.

Belediye Meclis toplantısında konuşan Başkan Ömer Selim Alan, istifa eden her iki meclis üyesine de hayatlarında başarılar diledi. - ZONGULDAK