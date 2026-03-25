Bakan Ersoy: Ziya Gökalp'ın fikirleri, gençlerimiz için pusula olabilir

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ziya Gökalp'ın fikirleri, sadece akademik metinlerde kalmamalı; gençlerin zihninde yeniden hayat bulmalıdır. Onun ortaya koyduğu düşünce sistemi, dijital çağın dünyasında gençlerimiz için sağlam bir pusula olabilir" dedi.

Ziya Gökalp'in doğumunun 150'nci yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde başladı. Bu kapsamda gerçekleştirilen 'Ziya Gökalp ve Türk Kimliği Bilgi Şöleni' programına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Türk Dünyası ve Uluslararası İlişkilerden Sorumlu MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı Derya Örs ile Türk Ocakları Genel Başkanı Mehmet Öz katıldı. Bakan Ersoy, 2026 yılının 'Ziya Gökalp Anma Yılı' olarak ilan edilmesinin çok önemli bir karar olduğunu ve bu kararın Türk dünyasının ortak aklının, ortak hafızasının ve ortak geleceğe dair iradesinin somut bir göstergesi olduğunu vurguladı.

'KÜLTÜREL BÜTÜNLEŞME İDEALİNİN FİKİR BABASI'

Bakan Ersoy, Ziya Gökalp'in Türk birliği idealini yalnızca siyasi bir hedef olarak değil; kültürel ve bilimsel temeller üzerine inşa edilmesi gereken köklü bir medeniyet tasavvuru olarak ele alan öncü bir mütefekkir olduğunu söyledi. Ersoy, "Onun kültür ve medeniyet ayrımı, bugün Türk devletlerinin kendi öz kimliğini koruyarak modern dünyada güçlü bir şekilde var olma arayışına yön veren temel bir rehber niteliğindedir. TÜRKSOY ise bu vizyonun kurumsal hayattaki en somut yansımasıdır. Kültürel bütünleşme hedefi; Gökalp'ın bir asır önce işaret ettiği istikametin bugün hayata geçirilmiş halidir. İsmail Gaspıralı'nın 'dilde, fikirde, işte birlik' ülküsüyle şekillenen bu anlayış, Gökalp'ın ortaya koyduğu sosyolojik temeller üzerinde yükselerek Türk dünyasının ortak geleceğine yön vermektedir. Bu çerçevede Ziya Gökalp; yalnızca bir yazar ya da şair değil, Türk dünyasının kültürel bütünleşme idealinin fikir babası ve bu büyük vizyonun mimarıdır. Kendi kültürüne dayanarak evrenselleşmek; işte bu yaklaşım, bugün TÜRKSOY'un temsil ettiği kültürel bütünleşme vizyonunun da temelini oluşturmaktadır" ifadelerini kullandı.

'KÜLTÜREL DİPLOMASİ HAMLESİ'

Yapılan etkinlikler silsilesinin; Türkiye'den Türkistan coğrafyasına, Balkanlar'dan Batı dünyasına uzanan geniş bir etki alanına sahip olduğunu belirten Ersoy, "Üniversitelerimizde düzenlenecek bilgi şölenleri, sanat kurumlarımızın katkılarıyla hayat bulacak eserler, uluslararası paneller ve sergiler; Gökalp'ın fikirlerini yeniden yorumlayarak geleceğe taşıyacaktır. Selanik'ten Malta'ya, Bakü'den Ankara'ya uzanan bu çok katmanlı program, aynı zamanda bir kültürel diplomasi hamlesidir. Bu anma yılının en önemli hedeflerinden biri de genç kuşaklardır. Ziya Gökalp'ın fikirleri, sadece akademik metinlerde kalmamalı; gençlerin zihninde yeniden hayat bulmalıdır. Onun ortaya koyduğu düşünce sistemi, dijital çağın dünyasında gençlerimiz için sağlam bir pusula olabilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı