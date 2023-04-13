Zırhlıoğlu: 'Tek ortak noktaları Türkiye düşmanlığı'

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Bursa teşkilatları, 14 Mayıs seçimlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. MHP'nin Bursa 2'nci bölge 1.sıra milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu, vatandaşla buluşmaya devam ediyor.

MHP Bursa 2'nci bölge milletvekili adayı Fevzi Zırhlıoğlu, tarihi 14 Mayıs seçimlerine yönelik gerçekleştirilen saha programları çerçevesinde Millet Mahallesi sakinleri ile bir araya geldi. Burada gündeme yönelik açıklamalarda bulunan Zırhlıoğlu, daha sonra vatandaşla birebir sohbet etti. Zırhlıoğlu, gençlerin ülke gündemine ilişkin sorularına cevaplar verdi.

"Karşımızda nefret ittifakı var"

Millet İttifakı'nın tek ortak noktasının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nefreti olduğunu söyleyen Zırhlıoğlu, "Zillet İttifakı'nda yalan ve nefret siyaseti son derece yoğun. Bunların bir tek anlaşabildiği konu Erdoğan ve Türkiye düşmanlığı. Bunun dışında hiçbir benzerlikleri ve anlaşabildikleri konu yok. 13 ay boyunca 6'lı masa toplantılar yaptı. Bunlardan biri de Cumhurbaşkanı aday tespitini yaptıkları karar toplantısıydı. Kan gövdeyi götürdü. İYİ ifadesiyle anılan parti ve onun genel başkanı Meral Akşener masadan kalktı. Kavgada düşmana söylenmeyecek lafları söyledi ve masadan ayrıldı. Aradan 72 saat geçti ve o masaya tekrar döndü. Bu şunu ifade ediyor, bu masanın iradesi kendilerinden kaynaklanmıyor. Masadan kalkan birisini, masayı kuran irade tekrar oturttu" diye konuştu.

"Ekonomik sıkıntılar elbet aşılır"

E konomik durumun farkında olduklarını dile getiren Zırhlıoğlu, sıkıntıların düzelebileceğini söylerken Türkiye'nin bağımsızlığına yönelik tehditlere dikkat çekti. Zırhlıoğlu, "İçinde bulunduğumuz şartların ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. Ekonomik olarak sıkıntılar çektiğimizin de farkındayız. Bütün bu kayıpları elbet çalışırız, çabalarız, yerine getiririz, hatta daha iyisini de yapabiliriz. Ancak bu toprağı kaybedersek ne paranın hükmü kalır ne soğanın fiyatı kalır ne de huzurumuz" dedi. - BURSA