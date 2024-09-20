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CHP'li Nizip Belediye Başkanı skandal hareketini savundu

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Cumhuriyet Halk Partili Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın, laboratuvar ziyareti sırasında sunum yapan ziraat mühendisi kadın çalışanın elini cebinden çıkartmasını istemesi tepki çekmişti. Sosyal medyada eleştirilen bu duruma ilişkin konuşan Doğan, çiftçilere laboratuvar kurduğunu ve doğru bir tarım politikası izlediğini ifade etti. Doğan, "Eli cebinde olmasa daha iyi olur," ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partili Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan, geçtiğimiz günlerde özel bir laboratuvarı ziyaret etti. Bu sırada laboratuvardaki ziraat mühendisi kadın çalışan, Başkan Doğan'a sunum gerçekleştirdi. Sunum sırasında bir elini önlüğünün cebine koyan kadına, Doğan'dan beklenmedik bir tepki geldi. Doğan, sunum yapan çalışanın bir anda elini cebinden çıkartmasını isteyince ortam buz kesti.

İZLEYENLER TEPKİ GÖSTERDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılması sonrası Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'a tepki gecikmedi. Vatandaşlar, "Hareket kaba ve ilkel!", "Bir makama ulaşan herkes başkalaşıyor. Çalışanın eli cebinde olsa ne olur, olmasa ne olur?" diyerek yapılanın saygısızlık olduğunu dile getirdi.

Gazetepencere'ye konuşan Doğan, hareketini savundu. Doğan şunları söyledi:

"Açılışta kadınlara ne kadar önem verdiğimizi, bir kadının kurdele kesmesiyle resmettiğimizi düşünüyorum. Laboratuvarı bize gezdiriyordu. Basın mensupları ve vatandaşların olduğu bir yerde sunum yaparken bir resmiyet olması gerektiğini düşündüm ve bu yüzden de sadece uyardım. Eli cebinde olmasa daha iyi olur. Bir kurumda çalışan personelin, o kurumla ilgili bir izahatta bulunuyorsa ve sorumluysa bunun bilincinde olarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum."

"BELEDİYE BAŞKANI ORADA ÇİFTÇİLERLE LABORATUVAR KURMUŞ DİYEN YOK"

Sosyal medyada tepki görmesine ilişkin de konuşan Ali Doğan, "İnsanlar alması gerektiğini alıyor oradan. Üzgünüm bu konuda. Belediye başkanı orada doğru bir tarım politikası için çiftçilere laboratuvar kurmuş diyen yok." ifadelerini kullandı.

CHP'li Nizip Belediye Başkanı skandal hareketini savundu
Haberler.com / Ebrar Ünaldı - Politika

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Yorumlar (2)

Korhan Topal:

Sakincali insan, kaba ve ilkel...

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3.DünyaSavaşı:

ZİHNİYET ÖNEMLİ..

0
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