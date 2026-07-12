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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Siyasi Strateji Değişikliği ve Hükümette Değişiklikler Yapılacağını Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Siyasi Strateji Değişikliği ve Hükümette Değişiklikler Yapılacağını Açıkladı
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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, siyasi stratejinin değiştirileceğini ve bu kapsamda hükümette kadro değişiklikleri yapılacağını duyurdu. AB ile entegrasyon ve hava savunma sistemleri öncelikli.

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin siyasi stratejisini değiştirmeye ve bu kapsamda hükümette değişiklikler yapılmasına karar verdiklerini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Başbakanı Yuliya Sviridenko'yu çalışma ofisinde kabul ettiğini belirtti. Zelenskiy, 'Patriot' hava savunma sisteminde kullanılan füzeleri üretmek için ABD'den ilgili lisansın alınması yönünde çalışmaları sürdürdüklerini kaydederek, "Avrupa ülkeleri ile ortak hava savunma sisteminin oluşturulması için de çalışıyoruz. Bu tür önemli projelerin hayata geçirilmesi bizim için öncelikli. Ukrayna siyasi stratejisini değiştiriyor" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon süreci, komşu ülkelerle ilişkileri ve cephe hattında görev yapan Ukrayna ordusunu daha da güçlendirmek istediklerini aktaran Zelenskiy, bu kapsamda Ukrayna'da güncellenmiş siyasi stratejinin uygulanmasını garanti edecek kadro değişikliklerinin de başlayacağını vurguladı. Zelenskiy, "Başbakan Yuliya Sviridenko ile görüşme sırasında bu konuları ele aldık ve hükümette değişikliklerin yapılmasına karar verdik. Değişiklikler için bakanlar kurulunun yenilenmesi gerektiği konusunda uzlaştık. Başbakanlık görevindeki net, istikrarlı ve etkili çalışmaları, Ukrayna hükümetinde yıllar süren başarılı faaliyetleri için Yuliya'ya minnettarım ve kendisine kilit bir müttefikimiz ile ilişkilerde yeni ve önemli bir yöne liderlik etmesini teklif ettim. Milletvekillileri ile Ukrayna hükümetinde ilgili değişiklikleri gerçekleştireceğimizi umuyorum" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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