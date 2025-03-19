Zelenskiy, Trump ile Görüşeceğini Açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Finlandiyalı mevkidaşı Alexander Stubb ile düzenlediği basın toplantısında, "ABD Başkanı Trump ile bugün görüşeceğiz " dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Finlandiya temaslarını sürdürüyor. Zelenskiy başkent Helsinki'deki temasları çerçevesinde Finlandiyalı Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Konuşmasının başında Rusya'nın saldırılarına başladığı 2022'den bu yana askeri ve insani yardım sağladıkları için Finlandiyalı mevkidaşına teşekkür eden Zelenskiy, "ABD Başkanı Donald Trump ile bugün görüşeceğiz. Kendisiyle sonraki adımların detaylarını ele alacağız" dedi.

"Saldırılar, Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olmadığını gösteriyor"

Zelensky, Putin'in enerji altyapısını vurmayı durdurma anlaşmasının ülke genelinde insansız hava araçlarıyla gerçekleştirdikleri saldırıların ardından "gerçeklikle çok çeliştiğini" söyledi. Zelenskiy, Rusya'nın müzakereler devam etmesine rağmen saldırılarını sürdürdüğünü vurgulayarak, "Bu saldırılar, Rusya'nın savaşı bitirmeye hazır olmadığını gösteriyor. Rusya'nın söyledikleri ve yaptıkları uyuşmuyor" dedi.

"Ukrayna kendisini Finlandiya ile aynı durumda bulmamalı"

Bir basın mensubunun Ukrayna'nın "kırmızı çizgisi" sorusunu yanıtlayan Ukraynalı lider, gelecekteki müzakerelerdeki en zor konulardan birinin toprak imtiyazlar meselesi olduğunu kaydederek " Ukrayna'nın işgal edilen topraklarının Rus toprağı olarak tanınması, kırmızı çizgimizdir. Bunu kabul etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, Ukrayna'nın herhangi bir toprağı Rusya'ya verme niyetinde olmadığını dile getirdi.

Aynı soruya yanıt veren Finlandiya Cumhurbaşkanı ise, Finlandiya'nın 1940'lardaki Kış Savaşı olarak da bilinen Fin-Sovyet Savaşı ile Devam Savaşları sonrasında vermek zorunda kaldığı tavizlere atıfta bulunarak, "Ukrayna kendisini savaşlardan sonra egemenliğini ve topraklarını kaybeden Finlandiya ile aynı durumda bulmamalı" dedi.

"Rusya, ateşkesi şartsız kabul etmesi gerek"

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb, "Rusya gerçekten bir barışa ulaşmak istiyorsa ABD Başkanı Donald Trump tarafından sunulan ateşkesi şartsız olarak kabul etmeli. Trump'ın teklifine yanıt vermenin sadece iki yolu var. Evet ya da hayır, ama şartsız. Ukrayna hiçbir şart öne sürmeden ateşkesi kabul etti" dedi.

"Dünyanın bir dönüm noktasında" olduğunu belirten Stubb, Ukrayna'da "adil ve sürdürülebilir bir barış" çağrısında bulundu ve bunun da Rusya'nın saldırılarına son vermesine bağlı olduğunu söyledi. Stubb, "Ukrayna barış istiyor, Finlandiya barış istiyor, Avrupa barış istiyor, ABD barış istiyor. Rusya'nın ise diğer taraftan gerçek bir barış istediğini göstermesi gerekiyor" dedi.

Finlandiya'nın Ukrayna'yı desteklemeye devam ettiğini kaydeden Finlandiya Cumhurbaşkanı, "Ukrayna, Avrupa'nın bir parçası. Ukrayna, Avrupalı. En kısa sürede Avrupa birliği ve NATO'da da birlikte olacağız" ifadesini kullandı. - HELSİNKİ