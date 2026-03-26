Zelenskiy'den Suudi Arabistan'a resmi ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında Cidde kentinde Mekke Vali Yardımcısı Prens Meşal bin Abdulaziz ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Ukraynalı lider, Mekke vilayetindeki Cidde'de bulunan Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'nda Mekke Vali Yardımcısı Prens Meşal bin Abdulaziz ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Suudi Arabistan'a geldim. Önemli görüşmeler planlanıyor. Bize verilen destek için minnettarız ve güvenliğin garanti altına alınması için bizimle çalışmaya hazır olan kişileri de destekliyoruz" dedi.

Ukraynalı lider ziyareti kapsamında gerçekleştirmesi beklenen temaslara ilişkin herhangi bir ayrıntı vermedi. Zelenskiy'nin paylaşımında Prens Meşal ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin görüntüler yer aldı. Zelenskiy'e Suudi Arabistan ziyaretinde Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov eşlik ediyor. - CİDDE

