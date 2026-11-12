Zelenskiy Starshield erişiminde sistematik hız kısıtlaması olduğunu açıkladı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna ordusunun Starshield uydu hizmetine erişiminin tekrar kısıtlandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ukrayna Savunma Bakanı Yevhenii Khmara ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı Mykhailo Drapatyi'den brifing aldığını ifade etti. Zelenskiy, Rusya'nın insansız hava aracı saldırılarını engellemede hayati bir role sahip askeri uydu ağı Starshield'ın son günlerde tüm cephe hattı boyunca ve işgal altındaki Ukrayna topraklarında "sistematik" kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını belirtti. Zelenskiy, "Maalesef birliklerimiz birkaç gündür Ukrayna topraklarındaki Starshield operasyonlarında tüm cephe hattı boyunca ve Ukrayna'nın geçici olarak işgal altındaki bölgelerinde önemli aksamalar yaşıyor. Özellikle Starshield'e sistematik hız sınırlamaları getirilerek hızı saatte 161 kilometre ile sınırlandırılıyor. Ukrayna ordusu olayla ilgili soruşturma başlattı ve bunların rastgele hatalar değil, sistematik hız sınırlamaları olduğu tespit edildi. Bu durum, bizim için öncelikle Rus jet motorlu insansız hava araçlarının önlenmesinde önemli bir zorluk anlamına geliyor. Maalesef, sinyal engelleme sistemlerimizin yeterli hıza ulaşamaması ve zamanında müdahale edememesi nedeniyle daha önce de bazı saldırılar gerçekleşti ve engellenemedi. Maalesef bu durum Rusların daha fazla Ukraynalıyı öldürmesine ve Ukrayna'ya karşı daha isabetli saldırılar düzenlemesine yardımcı oluyor. Amerikan tarafıyla tüm detayları netleştirmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İlk olarak Ekim ayında kısıtlanmıştı

Öte yandan, ABD'li milyarder Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX şirketi, Ukrayna ordusunun kullandığı Starlink'in askeri versiyonu olan Starshield kullanımını Ekim ayında kısıtlamıştı. Elon Musk Ukrayna'yı Starlink teknolojisini ölümcül insansız hava aracı saldırıları düzenlemek için kullanarak hizmet şartlarını "ihlal etmekle" suçlamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı