Zelenskiy, Rusya ile 60 günlük ateşkes olursa Ukrayna'da seçim olacağını söyledi

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile 60 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya varılması halinde ülkede seçim düzenleyebileceklerini belirterek, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirin, bize iki ay verin. 60 günlük bir tam ateşkes sağlayın; biz de seçim düzenleriz" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamalarının ardından bir açıklama yaptı. ABD merkezli ABC News'e röportaj veren Zelenskiy, Ukrayna'nın liderini ancak Ukrayna halkının belirleyeceğini vurgulayarak, Rusya tarafıyla 60 günlük bir ateşkes konusunda anlaşmaya varılması halinde ülkede seçim düzenleyeceklerini söyledi. Zelenskiy katıldığı programda, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bilgilendirin, bize iki ay verin. 60 günlük bir tam ateşkes sağlayın; biz de seçim düzenleriz" ifadelerini kullandı. Ukraynalı lider ayrıca, "herkesin akaryakıt fiyatlarının Orta Doğu bölgesindeki savaş nedeniyle yükseldiğinin farkında olduğu bir dönemde" artan fiyatlardan Ukrayna'yı suçlamanın kolay olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, daha önce yaptığı açıklamada da, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına yönelik saldırılarını sonlandırması halinde kendilerinin de Rusya'nın petrol rafinerilerini hedef almayı durduracaklarını söyledi.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump da kısa bir süre önce yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta derhal geçerli olmak üzere enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da anlaşmaya vardı, bunu bozmayın" ifadelerini kullandı.

Trump, Zelenskiy'i sert şekilde eleştirmişti

Trump, dün Zelenskiy'i Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıları sürdürmeleri nedeniyle sert bir şekilde eleştirmişti. ABD Başkanı, "Zelenskiy'e istediğini yap ama dizel yakıtı hedef alma, çünkü bu büyük bir sorun dedik. Peki ne yaptı? Gidip dizel yakıtı hedef aldı. İstediğini yapabilir ama bunu yapamaz. Bu, dizel yakıt rafinerilerinin yetersizliği nedeniyle dünya çapında bir soruna neden oluyor. Zelenskiy'e ne istersen yap ama (Rusya'nın) dizel rafinelerini vurma dedim ama yine de vurdu. Durması onun için daha iyi olur" demişti.

Trump, "Anlaşma yapabilecek bir lider seçmelerini öneriyorum. Çünkü (Zelenskiy) birçok anlaşma yapabilirdi ama nedense hiçbirini yapmadı. Ben başkan olsaydım bu savaş hiç başlamazdı ve ülkenizin yüzde 30'unu çoktan kaybetmiş olmazdınız. 1 milyondan fazla insan öldü. Her iki tarafın toplamında 2 milyondan fazla insan öldü. Bu asla başlamaması gereken bir savaştı. Bence Ukrayna'nın yeni bir devlet başkanı seçmesinin vakti geldi" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya ile akaryakıt anlaşması sağlanmıştı

Trump 9 Ekim'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşme doğrultusunda Rusya'nın ABD ve dünya piyasalarına derhal 300 bin ton dizel akaryakıt tedarik edeceğini belirterek, "Rusya, Kasım ayında 500 bin ton, ardından 1 milyon ton daha yakıt tedarik edecek. Daha sonra dizel rafinerilerinin durumuna göre kısa bir süre içinde 3 milyon ton dizel daha sağlayacak" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı