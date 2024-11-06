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Zelenskiy: Kuzey Kore Askerleri ile İlk Çatışmalar İstikrarsızlık Yarattı

Zelenskiy: Kuzey Kore Askerleri ile İlk Çatışmalar İstikrarsızlık Yarattı
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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore askerleriyle Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayarak, bu durumun dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtığını ifade etti. Zelenskiy, uluslararası camiaya destek çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayarak, "Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı" dedi.

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker göndermesine tepkiler sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den konuyla ilgili yeni açıklama geldi. Rusya savaşında alınan son tedbirleri ve yapılan çalışmaları anlattığı videosunda Kuzey Kore konusuna değinen Zelenskiy, "Kuzey Kore askerlerinin Rusya'ya konuşlandırılmasına tepki gösteren herkese teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Bazı ülkelerin sadece sözlerle değil, aynı zamanda savunmasını destekleyerek Ukrayna'nın yanında olduğunu kaydeden Zelenskiy, "Terör ne yazık ki, yeterli tepkiyle karşılaşmadığında bir virüs gibi yayılabilmektedir" ifadelerini kullandı. Bu nedenle tepkilerinin "yeterli" ve "güçlü" olması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayarak, "Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı" dedi.

Uluslararası camiaya destek çağrısı yapan Zelenskiy, "Dünya ile birlikte, Rusya'nın savaşı genişletmek, tırmandırmak üzere attığı bu adımı başarısız kılmak için her şeyi yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ukrayna savunma bakanı çatışmayı doğrulamıştı

Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya'ya asker gönderdiği kamuoyuna yansımış, Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov dün yaptığı açıklamada, Ukrayna ve Kuzey Kore birliklerinin cephede ilk kez karşı karşıya geldiğini doğrulamıştı. Ukrayna ve Kuzey Kore askerlerinin "küçük çaplı bir çatışmaya girdiğini" söyleyen Umerov, "çatışmanın tüm güçlerin seferber edildiği sistematik olarak organize edilmiş bir çatışma düzeyinde olmadığını" ifade etmişti. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko, da "Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" açıklamasında bulunmuştu. - KİEV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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