Zelenskiy'den BM Genel Kurulu'na Askeri Yardım Çağrısı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 80. BM Genel Kurulu'na hitabında askeri yardım talep ederek, barış için silahların gerekliliğine dikkat çekti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 80. BM Genel Kurulu'na hitabına, daha fazla askeri yardım çağrısıyla başlayarak, "Bir millet barış istiyorsa yine de silahlar üzerinde çalışmak zorunda. Silahlar kimin hayatta kalacağına karar verir. Uluslararası hukukun, gerçekten onu savunmaya istekli güçlü dostlarınız olmadığı sürece tam olarak işlemediğini gayet iyi biliyorsunuz. Silahlar olmadan bu bile işe yaramaz" dedi. - NEW YORK

