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Zelenskiy: Moskova'daki toplantılar hakkında ABD'den bilgi aldık

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD'nin Moskova'daki toplantılar hakkında kendilerini bilgilendirdiğini ve Rusya ile görüşmelerde üslubun korunması için teşekkür ettiğini açıkladı. ABD medyası ise CIA Başkanı Ratcliffe'in Moskova'ya gittiğini bildirmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Moskova'da birkaç toplantı yapıldığını belirterek, "ABD tarafından, bu günlerde Moskova'da gerçekleşen toplantılar hakkında bilgi aldık" dedi.

Rusya ile ABD arasında son günlerde çeşitli temaslar gerçekleşti. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy Moskova'da birkaç toplantı yapıldığını belirterek, "ABD tarafından, bu günlerde Moskova'da gerçekleşen toplantılar hakkında bilgi aldık. Bilgi ve Rusya ile yapılan görüşmelerde gerekli üslubun korunması için kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

ABD medyası, çarşamba günü ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı John Ratcliffe'in Rusya'yı bir NATO üyesine yönelik herhangi bir saldırıdan vazgeçirmek üzere Moskova'ya gittiğini bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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