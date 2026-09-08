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Zelenskiy: "ABD’li müzakereciler, barış görüşmeleri için makul fikirler sundu"

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Ukrayna Devlet Başkanı Vlamidir Zelenskiy ABD’li barış müzakerecileri Steve Witkoff ve Jared Kushner’in Rusya ile savaşı sona erdirmek için yapılan görüşmelerde "makul fikirler" sunduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlamidir Zelenskiy ABD'li barış müzakerecileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Rusya ile savaşı sona erdirmek için yapılan görüşmelerde "makul fikirler" sunduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vlamidir Zelenskiy, ABD'li barış müzakerecileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Rusya ile savaşın sona erdirilmesine ilişkin yapılan görüşmelere dair gazetecilere açıklamalarda bulundu. Zelenskiy, Witkoff ve Kushner'in, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşını sona erdirmek için Kiev'e "oldukça iyi, makul" fikirler sunduğunu ifade etti. Zelenskiy, "Bunları uygulayıp uygulayamayacağımızı ve etkili hale getirip getiremeyeceğimizi anlamamız gerekiyor. Henüz işe yarayıp yaramayacağını bilmiyorum" dedi. Zelensky, ABD'nin tekliflerinin ayrıntılarını açıklamaktan kaçınırken, muhtemel bir anlaşmada önemli rol oynayabilecek iki konunun tahıl ve enerji olduğu belirterek, "Tahıl ve enerji, Ukrayna ve Rusya için hassas konular" ifadelerini kullandı. Zelenskiy, "Bunlar tüm dünya için acil meseleler. Bunlar bugün Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır, Asya ve diğer birçok ülke için de acil meseleler. Burada bir uzlaşma bulmaya hazırız" dedi.

Zelenskiy ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile 20 Eylül civarında görüşmeyi umduğunu ve Ukrayna'nın ek füze savunma sistemlerine olan ihtiyacını gündeme getirmeyi planladığını söyledi. Zelenskiy, "ABD'den bir dizi füze savunma sistemi paketine ihtiyacımız var. İhtiyaçlarımızı ayrıntılı olarak dinlediler Bu konuyu gündeme getirmek için Başkan Trump ile görüşmeyi umuyorum" ifadelerini kullandı.

Witkoff ve Kushner hafta sonu hem Rusya'yı hem de Ukrayna'yı ziyaret ederek Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmeler gerçekleştirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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