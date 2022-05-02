Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zelenski'nin "Türkiye'ye kırgınım" sözlerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi: Aptal komedyen

Haberler.com - Servet Uzun - Politika
 - Güncelleme:

Ukrayna lideri Zelenski'nin Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye gücendiğini söylemesi üzerine ilk tepki AK Partili Şamil Tayyar'dan geldi. Tayyar, "SİHA gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmala. Aptal komedyen!" dedi.

Rusya-Ukrayna savaşında 2 ay geride kalırken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sık sık övgüler dizdiği Türkiye'yi bu defa eleştirdi. Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye gücendiğini söyleyen Zelenski, "Durumu böyle şekilde yönetemezsiniz, bu çifte standarttır. Hiç doğru değil. Doğruluktan yana mısınız, yoksa değil misiniz? Bir seçim yapmalısınız. Devlet Başkanı olarak söylemem gerekir ki dostça ilişkilere sahip olmak istiyorsak, bu olacak şey değil" ifadelerini kullandı.

"APTAL KOMEDYEN"

Zelenski'nin bu çıkışına ilk tepki AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar'dan geldi. Şamil Tayyar, "Zelenski, Rus turistleri kabul ettiği için Türkiye'ye kırgınmış. SİHA gönder. Binlerce yetimi, öksüzü kabul et. Yüzlerce yardım tırını ulaştır. Barış için kendini parala. Sen kalk Yunan kanalında saçmala. Aptal komedyen!" ifadelerini kullandı.

Zelenski'nin Türkiye'ye kırgınım' sözlerine ilk tepki AK Parti cephesinden geldi: Aptal komedyen

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Politika

Şamil Tayyar, Politika, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title