HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Yenilmez güç olduklarını düşünüyorlar

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Yanlarına aldıkları Batı desteği ya da özellikle Amerika'nın sınırsız desteği onları ciddi manada şımartıyor ve Amerika'yla beraber yenilmez bir güç olduklarını düşünüyorlar. Ama yavaş yavaş onların ne olduğu ve ne yapmaya çalıştığını bütün dünya görüyor" dedi.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Bingöl'de bir restoranda Hak Sanayici ve İş Adamları Derneği (HAKSİAD) tarafından düzenlenen iftar programına katıldı. Programda HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emiroğlu, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve davetliler de yer aldı. Burada konuşan Yapıcıoğlu, İsrail'in saldırılarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, "Filistin'in tamamını, Gazze'yi ve Batı Şeria'nın tamamını Siyonistlere verseniz de onların saldırılarından kurtulamazsınız. Filistin'i verseniz üstüne Lübnan'ı isteyecek, onu da verseniz üstüne Suriye'yi isteyecek, sonra Ürdün'ü isteyecek, sonra Irak'ı isteyecek ve Türkiye'yi de isteyecek. Onlara göre Nil'den Fırat'a kadar olan bütün topraklar onlara vaat edilmiş topraklardır, hepsi onların malıdır ve o topraklar üzerinde yaşayan herkes şu anda onlara göre işgalcidir. ve bu saldırıların yeni halkası olarak İran'a saldırdılar. Kimse zannetmesin ki eğer İran'ı da devirebilirlerse, yıkabilirlerse ya da boyun eğdirebilirlerse orada duracaklar. Hayır, emin olun durmayacaklar. Ama Rabbim inşallah onlara bu fırsatı vermeyecek. Bu onların hülyaları, bu onların rüyaları. Onlar inşallah bunu ancak rüyalarında görürler" dedi.

'DİREKTÖR İSTİFA ETMİŞ'

Yapıcıoğlu, ABD'de bir istihbarat yetkilisinin istifasına ilişkin, "Yanlarına aldıkları Batı desteği ya da özellikle Amerika'nın sınırsız desteği onları ciddi manada şımartıyor ve Amerika'yla beraber yenilmez bir güç olduklarını düşünüyorlar. Ama yavaş yavaş onların ne olduğu ve ne yapmaya çalıştığını bütün dünya görüyor. İşte daha bugün biraz önce arkadaşlar bir haber etti; Amerika'da istihbarat örgütünün direktörü pozisyonundaki kişi, Ulusal İstihbarat Terörle Mücadele Direktörü istifa etmiş. ve istifasında bu İran savaşıyla ilgili olarak demiş ki, 'İran'da devam eden savaşı vicdanen destekleyemem. İran ulusumuz için yakın bir tehdit oluşturmuyordu. Bu savaşı İsrail ve İsrail'in güçlü lobisinin baskısı nedeniyle başlattığımız ortadadır' diye istifasını sunmuş. 'Ahlaken ben burada duramam' diye istifa etmiş" ifadelerini kullandı.

'İÇ MESELELERİMİZİ ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ'

Türkiye'nin iç meselelerinin şiddete başvurulmadan çözülmesi gerektiğini ifade eden Yapıcıpğlu, şöyle konuştu:

"Memleketimizde de biliyorsunuz uzunca bir süredir konuşulan bir süreç vardı. Bizim bir sorunumuz vardı. Kiminin 'Doğu-Güneydoğu', kiminin 'terör sorunu', kiminin 'şiddet sorunu', kiminin başka meselelerle başka isimler, kiminin 'Kürt sorunu' dediği bir sorunumuz vardı. Her neyse, bizim aslında pek çok sorunumuz, pek çok meselemiz var ama biz hep şunu söyledik. Biz kendi iç meselelerimizin hiçbirini emperyalizme havale etmeden ve şiddete başvurmadan mutlaka hepsini tek tek çözmek zorundayız. Hiçbirini onlara havale etmeyeceğiz ve şiddete başvurmayacağız dedik ve hepsinin çözüm yolu vardır. Meclis'te kurulan komisyonun, birbirine bu kadar uzak siyasi düşüncelerdeki partilerin, birbirine bu kadar uzak raporlar hazırlamış olan partilerin sonuç itibarıyla bir ortak rapor hazırlayabilmiş olmasını da inşallah bunun bir işareti, bir alameti olarak görüyoruz. ve Allah'ın izniyle evet, biz kendi iç meselelerimizi emperyalistlere havale etmeden ve şiddete başvurmadan diyalogla, siyasetle çözeceğiz ve çözmek zorundayız. Bunun bir an önce çözülmesi gerektiği şu son olaylarda, özellikle Siyonist işgal rejiminin bölgedeki halkları birbirine karşı kışkırtmak ve birini diğeri aleyhine… Yani sadece ülkeleri, sadece hükümetleri değil, herhangi bir ülke içerisindeki farklı etnik veya mezhebi grupları birbirine karşı kışkırtmak için nasıl oyunlar sergilediklerini de gördük. Öyleyse bunu görelim ve bir an önce bütün farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul edip sorunlarımızı adalet temelinde çözelim ve aramızdaki kardeşlik hukukunu bir an önce tesis edelim diyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı