Zafer Sırakaya, Mevlüde Genç'i Vefat Yıldönümünde Andı

Güncelleme:
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'nın Solingen kentinde 1993'teki ırkçı saldırıda evlatlarını kaybeden Mevlüde Genç'i vefatının yıl dönümünde andı. Sırakaya, Genç'in hoşgörü ve barış mesajlarını hatırlatarak, onun yaşamının insanlığa örnek olduğunu vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993'teki ırkçı saldırıda evlatlarını kaybetmesine rağmen, barış ve hoşgörü çağrısıyla insanlığa örnek olan Mevlüde Genç'i vefatının yıl dönümünde andı.

Sırakaya, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, bir yanda Türkiye ile Almanya arasında imzalanan İş Gücü Anlaşması'nın, diğer yanda ise "hoşgörünün, ferasetin ve Anadolu irfanının sembolü" Mevlüde Genç'in ebediyete irtihal yıl dönümünün idrak edildiğini belirtti.

Mevlüde Genç'in, Solingen'deki ırkçı saldırıda canı kadar sevdiği evlatlarını ve yakınlarını kaybetmesine rağmen insanlığa örnek bir vakar, basiret ve hoşgörüyle davrandığını vurgulayan Sırakaya, şunları kaydetti:

"Mevlüde annemiz, nefrete sevgiyle direnen bir yürek olarak tarihe geçti. Yaşadığı tarifsiz acıya rağmen hiçbir zaman intikamı değil barışı, kini değil insafı, düşmanlığı değil insanlığı öğütledi. Onun bu asil duruşu, yalnızca insanlara değil, devletlere ve hükümetlere de örnek olabilecek bir erdem dersi niteliğindedir."

Sırakaya, 30 Ekim 1961'de imzalanan Türkiye-Almanya İş Gücü Anlaşması'yla Avrupa'ya giden birinci nesil büyüklerin alın teri ve fedakarlıklarıyla kurdukları dostluk köprülerinin meyvelerini vermeye devam ettiğini ifade etti.

Almanya'da yaşayan milyonlarca vatandaşın, Mevlüde Genç gibi öz değerlerinden kopmadan yaşadıkları topluma katkı sunarak iki ülke ilişkilerini güçlendirdiğini belirten Sırakaya, şu değerlendirmede bulundu:

"Mevlüde Genç annemiz, Anadolu kadınının ferasetini, dirayetini ve hoşgörüsünü hayatının son anına kadar yaşadığı topluma örnek olarak sunmuş bir bilge kadın, bir insanlık vicdanı olarak hafızalarımızda yaşamaya devam edecektir. Ruhu şad, makamı cennet olsun."

30 Ekim 2022'de Almanya'nın Solingen kentinde kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede 79 yaşında yaşamını yitiren Mevlüde Genç, 29 Mayıs 1993'te Solingen'de ırkçılar tarafından evinin kundaklanması sonucu iki kızı, iki torununu ve bir yeğenini kaybetmişti.

Solingen faciasından sonra verdiği röportajlarda, katıldığı toplantı ve etkinliklerde Türk-Alman ilişkilerinde barış için çaba harcayan Genç, iki ülke kamuoyunda "Bilge Ana" ve "Bilge Kadın" adlarıyla tanındı.

Kaynak: AA / Betül Bilsel - Politika
