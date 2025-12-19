Haberler

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Sırakaya'dan CHP Genel Başkanı Özel'e tepki Açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Avrupa'daki muhataplar karşısında Türkiye'yi şikayet etmesinin çelişkili bir tutum olduğunu belirtti ve bu yaklaşımın Türkiye'nin itibarına zarar verdiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına ilişkin, "Brüksel'de, Avrupalı muhataplar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanımızı şikayet eden bir anlayışın, bu devleti yönetmeye talip olduğunu iddia etmesi başlı başına bir çelişkidir." ifadesini kullandı.

Sırakaya, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'yi ve seçilmiş Cumhurbaşkanını yabancı başkentlerde eleştirmenin ve şikayet etmenin ne muhalefet ne de siyaset olduğunu belirtti.

Türkiye'yi Avrupa başkentlerinde şikayet etmeyi siyaset sanan anlayışın CHP'de artık istisna değil, sistemli bir gelenek haline geldiğini aktaran Sırakaya, şunları kaydetti:

"Brüksel'de, Avrupalı muhataplar karşısında Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Cumhurbaşkanımızı şikayet eden bir anlayışın, bu devleti yönetmeye talip olduğunu iddia etmesi başlı başına bir çelişkidir. Bu sorumsuz tutum, Türkiye'nin devlet itibarına, ekonomisine ve Avrupa'da onuruyla yaşayan Türk toplumunun emeğine zarar vermektedir. Siyaset ciddiyeti, ülkesini yabancılara şikayet etmek değil, her platformda Türkiye Cumhuriyeti'nin menfaatlerini, milletini ve milletin oylarıyla seçilen Cumhurbaşkanını savunmaktır."

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Politika
