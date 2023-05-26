Zafer Partisi'nden HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi'ne kadın hakları açıklaması

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, kadınlara karşı düşmanca söylemlerde bulunarak gelecekleri için bir tehdit oluşturduğunu belirttiği Cumhur İttifakı'nın ortakları HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi hakkında açıklama yaptı.

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, kadınlara karşı düşmanca söylemlerde bulunarak gelecekleri için bir tehdit oluşturduğunu belirttiği Cumhur İttifakı'nın ortakları HÜDA-PAR ve Yeniden Refah Partisi hakkında açıklama yaptı.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, seçimlere AKP listelerinden giren iki partinin bu söylemlerinin, "Atatürk'ün "Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın." ifadesiyle yüceltilen kadınları toplumun dışına itmeye hazırlandığı" düşüncesini dile getirdi.

Zafer Partiili Aslan, açıklamalara tepki göstererek kadınların toplumun temelini oluşturduğunu ifade etti. "28 Mayıs'ta bu karanlık zihniyet tarihin tozlu sayfalarında kalacaktır" diyen Aslan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"28 MAYIS'TA BU KARANLIK ZİHNİYET TARİHİN TOZLU SAYFALARINDA KALACAKTIR"

"Konca Kuriş'in, Gaffar Okkan'ın ve onlarca masum insanımızı vahşice katleden Hizbullah'ı terör örgütü olarak görmeyen, Andımız' ve benzeri metinlerin yasaklanmasından 'Ne Mutlu Türküm Diyene' gibi yazıların silinmesine, zorunlu askerlik hizmetinin kaldırılmasından anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesine kadar birçok istekte bulunan HÜDA-PAR ile kadına karşı şiddetin önlenmesine dair maddeleri düzenleyen 6284'ün bazı maddelerinin kaldırılmasını şart koşan Yeniden Refah Partisi, AKP eliyle Meclis'te söz sahibi oldu. 28 Mayıs'ta bu karanlık zihniyet tarihin tozlu sayfalarında kalacaktır."

MECLİS YEMİNİNİ HATIRLATTI

HÜDA-PAR'lı Serkan Ramanlı'nın Meclis yeminiyle ilgili sözlerinin de ideolojilerini desteklediğini söyleyen Aslan, Meclis yeminini reddeden Ramanlı'ya, "Meclis'te edilen yeminin hangi cümlesini beğenmemekte, hangisine karşı çıkmaktadır? "Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü" mü kabul etmiyor, yoksa; "hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyet'e ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına" mı söz vermiyor?" diye tepki gösterdi. Aslan,"Genel Başkanımız Sayın Ümit Özdağ'ın da altını çizdiği gibi Zafer Partisi Atatürk çizgisinde Türk milliyetçisi bir partidir ve bundan asla taviz vermez. Bugün Meclis'te teröre terör diyemeyen kişiler söz sahibi olmuştur" dedi.

"HAKLARINI SONUNA KADAR KORUYACAĞIZ"

Aslan; HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Biz de İstanbul Sözleşmesi'nin ailenin köküne kibrit suyu döktüğünü, 6284 sayılı yasanın isminin her ne kadar aileyi koruma kanunu olsa da şiddeti önlemediğini daha önce basınla paylaştık" ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan'ın "İstanbul Sözleşmesi'nin uzantısı, haksız, hukuksuz, ayrıştırıcı bir garabet halindeki 6284 sayılı Kanun'un bir evvel yürürlükten kaldırılması gerektiğini ifade ediyoruz" sözlerine de yanıt verdi.

Açıklamalara tepki gösteren Aslan, Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Atatürk'ün izinde "Bir toplum, cinslerden yalnız birinin yüzyılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur. Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi, kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurdur." sözünden yola çıkarak kadınlarımızı daime el üstünde tutarak haklarını sonuna kadar koruyacağız."