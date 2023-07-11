Zafer Partisi Heyeti Suriye'ye Gitti

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, beraberindeki heyetle Suriye'ye gitti. Gürel, Suriye meşru hükümetinin denetiminde olan Suriye topraklarında hiçbir olumsuz koşul bulunmadığını ve herkesin olağan yaşamına devam ettiğini göstermek için bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Geçici sığınmacı Suriyelilerin, savaş bittiği ve barış şartları oluştuğu için ülkelerine salimen dönmelerini savunuyoruz.

ZAFER Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel, beraberindeki heyetle Suriye'ye gitti. Gürel, Suriye meşru hükümetinin denetiminde olan Suriye topraklarında hiçbir olumsuz koşul bulunmadığını ve herkesin olağan yaşamına devam ettiğini göstermek için bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Geçici sığınmacı Suriyelilerin, savaş bittiği ve barış şartları oluştuğu için ülkelerine salimen dönmelerini savunuyoruz? dedi.

Eski Dışişleri Bakanı ve Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Sina Gürel, Zafer Partisi Milli Güvenlikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Dr. Fikret Bayır ve Sosyal Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nezih İlter Karaman, Suriye'ye gitmek üzere Adana Havalimanı'na geldi. Buradan uçakla Beyrut'a ardından Suriye'ye geçeceklerini açıklayan Gürel, Bu akşamüstü Beyrut üzerinden Şam'a hareket edeceğiz. Zafer Partisi heyeti olarak Suriye'ye bir ziyarette bulunuyoruz. Suriye meşru hükümetinin denetiminde olan Suriye topraklarında hiçbir olumsuz koşul bulunmadığını ve herkesin olağan yaşamına devam ettiğini göstermek için bu ziyareti gerçekleştireceğiz. Geçici sığınmacı Suriyelilerin, savaş bittiği ve barış şartları oluştuğu için ülkelerine salimen dönmelerini savunuyoruz? dedi.

'TÜRKİYE'NİN SURİYE'DEKİ VARLIĞI GEÇİCİ OLMALIDIR'

2016'da Suriye'ye gittiğini ve Beşşar Esad ile görüştüğünü kaydeden Gürel, Esad o zamanlarda Türk halkına, 'kardeş olmaya mecburuz' mesajını vermişti. Türkiye'nin Suriye'deki varlığı geçicidir, geçici olmalıdır. Sadece Türkiye'nin toprak bütünlüğünü gerçekleştirmek üzere olmalıdır. Teröre karşı, Adana Mutabakatı çerçevesinde Suriye'nin meşru hükümeti ile iş birliği yapmak üzere Türkiye orada bulunmalıdır? diye konuştu. Zafer Partisi heyeti açıklamanın ardından Beyrut'a gitti. (DHA)