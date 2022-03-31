Suriyeli gençten "Sizi ülkenize göndereceğiz" diyen Ümit Özdağ'a tek kelimelik yanıt: İnşallah

Türk siyasetine yeni katılan partiler arasında yer alan Zafer Partisi, iktidara gelmeleri durumunda Suriyelilerin ülkelerine gönderileceğini açıkladı. Bu vaadi nedeniyle iktidar ve DEVA Partisi cephesiyle tartışma yaşan Zafer Partisi, konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

ESENYURT'U ZİYARET ETTİ

Genel Başkan Özdağ, son olarak yabancı uyrukluların yoğunlukta olduğu İstanbul'un Esenyurt ilçesinde esnaf ziyaretinde bulundu. Türk vatandaşlarından Suriyeli sığınmacılar ile ilgili olarak şikayet olduğunu belirten Özdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Esenyurt sakini, "Bıktık artık Suriyelilerden, kurtarın bizi' diyor" ifadelerini kullandı.

SURİYELİ GENÇ İLE DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Ümit Özdağ'ın ziyareti sırasında Suriyeli bir genç ile sohbeti de dikkat çekti. Suriyeli gence "Sizin topraklarınıza dönmenizi sağlayacağız" diyen Özdağ'a Suriyeli genç "İnşallah" diye yanıt verdi. Özdağ gence "Suriye'ye gittikten sonra turist olarak geri gelirsin" dedi. Genç buna da "İnşallah" yanıtını verdi.

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