Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Antalya'da ziyaretlerde bulundu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın iki ilçesiyle kent merkezinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, seçim çalışmaları kapsamında Antalya'nın iki ilçesiyle kent merkezinde bazı ziyaretler gerçekleştirdi.

Programına Manavgat ilçesinde başlayan Özdağ, esnafı ziyaret ederek, partisi için destek istedi.

Bir işletmede verdiği molanın ardından gazetecilere açıklama yapan Özdağ, Ata İttifakı'nın ve Zafer Partisi'nin, katma değeri yüksek üretime geçen, yüksek teknolojiye dönen, AVM ve rezidans inşaatını bırakmış, fabrikalar, özel sanayi bölgeleri, teknoparklar inşa eden bir Türkiye istediğini belirtti

Özdağ, Cumhur ve Millet İttifaklarının Anayasanın ilk 3 maddesini değiştirmek, anayasadan Türklüğü çıkarmak istediğini savunarak, buna karşı direnmeye devam edeceklerini belirtti.

Manavgat'taki programının ardından Serik ilçesini ziyaret eden Özdağ, Atatürk Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Daha sonra partisinin Muratpaşa ilçesindeki il başkanlığını ziyaret eden Özdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusların, Ukraynalıların, Suriyelilerin, Afganların vatanlarına dönmesini isteyenlerin Zafer Partisine oy vermesi gerektiğini söyledi.

Ruslar ve Ukraynalılar dahil sığınmacıların hepsini vatanlarına yollayacaklarını vurgulayan Özdağ, "Buraya turist olarak gelsinler ama hiç kimseyi kalıcı olarak vatanımızda istemiyoruz. Ne Antalya'ya ne Alanya'ya, ne Manavgat'a ortak etmek istemiyoruz. Kimse Antalya'yı Rus istihbaratının Doğu Akdeniz'deki üssü haline getirmeyi düşünmesin." dedi.

Kazım Özalp Caddesi'nde vatandaşlarla buluşan Özdağ, esnafla selamlaşırken, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri de geri çevirmedi.