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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı

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"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, partisinin 19 Ocak'taki İl Başkanları İstişare Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkındaki sözleri nedeniyle, hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı.

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Ankara'da İran caddesi üzerinde bulunan bir restoranda yemek yerken gözaltına alındı. Özdağ'ın, ifadesi için İstanbul'a getirileceği öğrenildi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ gözaltına alındı
Haberler.com / Rabia Dalkılıç - Politika
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Yorumlar (55)

Haber YorumlarıBidüşün:

Ümit özdağ kadar gereksiz bir siyasetçi daha TC ne gelmemiştir.

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Haber YorumlarıNEY-SEDA İsmail Kembil:

İyi olmuş.

Yorum Beğen142
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Haber YorumlarıZeki Sahin:

kimse cumhur başkanına hakaret edemez devlet gerekeni yapar helal

Yorum Beğen124
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Haber YorumlarıJokerAllame:

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!!!!

Yorum Beğen219
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıHakan Demir:

vay be kim hayat huyt diyorsa alıyor adam valla helal olsun , ama Allah'ın adaleti sasmayacaktir

Yorum Beğen194
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Haber YorumlarıXeyati 2:

isabetli olmuş

Yorum Beğen68
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Haber YorumlarıOsman Salih Aydın:

adam gibi muhalif kim varsa sustur sonra darbecileri kotule senin darbecilerden ne farkin kaldi

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Haber YorumlarıMustafa Engin:

Öcalan serbest kalsın mı demiş niye gözaltında?

Yorum Beğen145
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Haber YorumlarıÇetin Sabuncuoğlu:

Bunlar artık cozuttu

Yorum Beğen150
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Haber YorumlarıHakan Bilici:

herkesi içeri alıp genel af çıkartarak aponun önünü açmanın yolları

Yorum Beğen83
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