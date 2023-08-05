Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, İstanbul Valisi Davut Gül'ü eleştirdi

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, İstanbul Valisi Davut Gül'ün suç istatistikleri açıklamasını eleştirdi ve Türk vatandaşları ile sığınmacıları karşılaştırmanın toplumsal huzuru tehlikeye atabileceğini belirtti.

Zafer Partisi Bürokrasi ile İlişkiler ve Sivil Toplum Kuruluşlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Esmaül Hüsna Aslan, "100 Türk vatandaşından 6'sı, 100 göçmenden 1'i suç işliyor" açıklamasını yapan İstanbul Valisi Davut Gül'ü eleştirdi. Vali Gül'e "Türk vatandaşlarımızla sığınmacıları karşılaştırdığı sözde istatistik ne zamandan beri tutuluyor" diyen Aslan, "Ne zamandan beri böyle bir kıyaslama var?" sorusunu sordu.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün "100 Türk vatandaşından 6'sı, 100 göçmenden 1'i suç işliyor." dedi. Sosyal medyada çok sayıda tepki alan Gül'e bir tepki de Zafer Partili Esmaül Hüsna Aslan'dan geldi. Yazılı açıklama ile Vali Gül'ü eleştiren Aslan, tepkisini sorular yönelterek dile getirdi. Aslan'ın yaptığı açıklama şöyle:

"TOPLUMSAL HUZURU TEHLİKEYE ATAR"

"İstanbul Valisi Davut Gül'ün "100 Türk vatandaşından 6'sı, 100 göçmenden 1'i suç işliyor." açıklaması, ülkemizdeki sığınmacıları ve Türk vatandaşlarını ayrıştırmaya ve toplumda ayrımcılığa sebep olabilecek tehlikeli bir yaklaşımı yansıtmaktadır. Her türlü suç ve suçlu üzerinden genellemeler yapmak, toplumda hoşgörüsüzlüğü artırarak toplumsal huzuru tehlikeye atar.

"TÜRK MİLLETİNİ AŞAĞILAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİLDİR"

Öncelikle, verilen istatistiklerin nasıl elde edildiği ve neye dayandığı net bir şekilde açıklanmalıdır. Bunun yanında, Suriye politikası ile birlikte elini kolunu sallayarak gelen göçmenlerden dolayı güvende hissetmeyen ve zaten ikinci sınıf hisseden Türk milletini aşağılamak kimsenin haddi değildir.

"HAKSIZ BİR YAKLAŞIM"

Gerçekçi ve sağlıklı bir tartışma için, suçla mücadele konusunda etkili ve adil politikaların belirlenmesi gerekir. Suç oranlarını etkileyen birçok faktör bulunmaktadır ve sığınmacıları aklamak için kendi vatandaşlarımızı örnek göstermek haksız bir yaklaşımdır.

"NE ZAMANDAN BERİ BÖYLE BİR KIYASLAMA VAR?"

Sayın Vali Gül'e sormak isterim. Türk vatandaşlarımızla sığınmacıları karşılaştırdığı sözde istatistik ne zamandan beri tutuluyor; ne zamandan beri böyle bir kıyaslama var?

Bu çok tehlikeli bir açıklama. Ne demek istiyorsunuz, Türkler yabancıların 6 katı suç mu işliyor? Ne zamandan beri böyle bir kıyaslama var. 2012 yılından beri açık kapılardan geçen çok sayıda suçlunun da bu sözde istatistiğe dahil edilmiş olması da gerekiyor. Eğer suç oranları bu kadar net biliniyorsa İstanbul'da suça karışan kayıtlı-kayıtsız suç oranlarını kamuoyu ile paylaşılması da gerekiyor. Son olarak Sayın Gül'e şu soruyu yöneltmek istiyorum; Bu kadar rahat oran, veri, istatistik veriyorsanız, İstanbul'da kaçak yollarla giren kaç kişi var?"