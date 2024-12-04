Üye Girişi
Haberler
Rusya'dan Suriye'deki gelişmelerle ilgili yeni açıklama: Türkiye ile yakın temastayız

Rusya'dan sınırımızı kan gölüne çeviren savaşla ilgili yeni açıklama

 Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

Halep'te büyük kriz! Sorun çözülmezse kaybedilmesi an meselesi

 DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Halep Kalesi'ne Türk bayrağı asılmasından rahatsız

Asılan bayraktan rahatsız olan biri var: Halep kimin toprağı?
İstanbul'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 17'ye yükseldi

İstanbul'da hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye yükseldi

Zafer Bozkurt'un CHP'ye Geçişi

Zafer Bozkurt'un CHP'ye Geçişi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) katıldığını açıkladı. Daha önce CHP'de görev yapan Bozkurt, değişen şartların kendisini partiye geri dönmeye ikna ettiğini belirtti.

Bilecik'te İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) geçti.

14 Mayıs 2023 günü yapılan 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde İYİ Parti'den Bilecik milletvekili aday adayı olan Zafer Bozkurt, CHP'ye geçti. Daha önceden CHP Bilecik Merkez İlçe Yönetimi'nde eğitim sekreteri olarak görev yaptığını belirten Bozkurt, "O dönem parti içi çeşitli fikir ayrılığından dolayı demokratik teamüllere uygun olmayan davranışlara tepki olarak partimden istifa ederek, İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldum. Ancak değişen şartların ve yeni yönetim anlayışının uygun platform oluşturduğuna inandığım için partim için özverili çalışmalarıma tekrar devam etme kararı aldım" dedi.

Öte yandan, yarın Bilecik'e gelecek olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partiye katılanlara rozet takacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Putin'den Türkiye sınırında büyük gözdağı
img

Bu son maçı oldu
img

Vedat Milor, lahmacuncuda yaşananlar için sessizliğini bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Yabani ne zaman final yapacak? Final bölümü belli oldu CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 4 Aralık günün maçları nereden izlenir? 5 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Kova, İkizler, Başak burcu yorumu! 5 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları A SPOR CANLI İZLE! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI maçları HD, şifresiz, donmadan izleme linki Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? Roblox erişim engelinde son durum! ANTALYA'DA DEPREM! Deprem mi oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi deprem raporları! SON DAKİKA: Deprem mi oldu? Deprem nerede oldu, büyüklüğü kaç? Dünya Madenciler Günü Kutlaması 4 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET ZAMMI! Asgari ücret 2025 ne kadar olacak? Asgari ücret zammı netleşti mi? Asgari ücret toplantısı ne zaman?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.