Yusuf Ziya Yılmaz, Artvin'de Yerel Seçimleri Değerlendirdi

Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, Artvin'e geliş sebebinin 31 Mart yerel seçimleri üzerine değerlendirmeler yapmak ve bu değerlendirmeler sonucunda da parti teşkilatlarını motive etmek olduğunu söyledi.

Yılmaz, partisinin il başkanlığında düzenlenen istişare toplantısında, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden sonra illerdeki programlarını sürdürdüklerini ifade etti.

Seçimlerden sonra 50'den fazla ili ziyaret ettiklerini belirten Yılmaz, kongre sürecine kalmadan diğer illeri de ziyaret edeceklerini aktardı.

Ak Parti'li Yılmaz, 31 Mart seçimlerinin, ondan önceki 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde aldıkları sonuçlardan biraz daha düşük perspektif içerdiğini kaydederek, şöyle konuştu:

"Seçim sonuçları beklediğimizin altında bir rakam içerince birçok açıdan genel merkezimizin organize ettiği çalışma grupları bu işi kritik etti. Kritik sonucunda seçim sonuçları üzerinde etkili olan faktörler ortaya kondu. Bunların çoğu zaten kamuoyunda da paylaşıldı. Bu çalışmalar hiç yapılmadan önce bazı illere gittiğimde, orada ikili görüşmelerim esnasında insanlar seçimde beklediğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerini izah ederlerken veya ben onlara sorduğumda belki sıralaması farklı ama hemen hemen aynı şeyleri söylüyorlar. Bizim insanımız zaten beklediğimiz sonucu alamayışımızın sebeplerini biliyor. İnsanımız bunu çok güzel tahlil ediyor."

Artvin'e, aile içi sohbet etmek üzere geldiğini dile getiren Yılmaz, "Artvin'e geliş sebebimiz 31 Mart yerel seçimleri üzerine değerlendirmeler yapmak ve bu değerlendirmeler sonucunda da parti teşkilatlarımızı motive etmek. Önümüzdeki günlerde kongre süreci var. Onu takip eden süreçte diğer siyasal faaliyetlerimiz var. Bu faaliyetlerimizle ilgili bir teşkilat oluşmasını sağlamak ve dava arkadaşlığının bir gereği olan sıcaklığı birbirimize aktarmak amacıyla Artvin ziyareti yaptım." dedi.

Arhavi Belediye Başkanı Turgay Ataselim, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı ve partililerin katıldığı toplantı, basına kapalı devam etti.