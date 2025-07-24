Yusuf Tekin ve Sri Lanka Başbakanı Görüştü

MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Başbakanı Harini Amarasuriya ile bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Sri Lanka Başbakanı Harini Amarasuriya ile başkent Kolombo'da görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tekin, "Eğitim başta olmak üzere, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesi ve karşılıklı anlayışa dayalı iş birliklerinin çeşitlenmesi adına önemli değerlendirmelerde bulunduk. Ortak hedefler doğrultusunda sürdürülebilir projeler geliştirmeye ve iş birliklerimizin çoğalmasını yönelik güçlü bir irade ortaya koyduk. Türkiye olarak Sri Lanka ile her alandaki iş birliğimizi daha ileriye taşımaya kararlıyız. Nazik ev sahipliği ve samimi konukseverliği için Sayın Başbakana teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.