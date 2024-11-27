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Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na sert yanıt: Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kreş tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yanıt verdi. Tekin, "Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş" ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile başlayan kreş tartışmasında gerilim her geçen yükseliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda "Hadi gel cesaretin varsa kapat" demişti.

YUSUF TEKİN'DEN YANIT

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gerilimi arttıracak sözler sarf etti.

"Önce şunu söyleyeyim ben: Sayın İmamoğlu'nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı" ifadelerini kullanan Tekin, "Hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var. Bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş" diye konuştu.

"HUKUK DEVLETİNİN KURALLARINA MEYDAN OKUYOR"

Tekin ayrıca "Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim, bu birincisi. İkincisi, birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devleti prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz" sözlerini sarf etti.

Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na sert yanıt: Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Hukuku kılıç gibi mualiflerin üzerinde sallayan iktidarken ;o kılıç elinden düşerse ne olacak kul hakkı yiyen yalakalar .Üniversite mezunu olamayan sahte diplomalı şahsa bi lafı tavsiyesi var mı bu şahsın.

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Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

Ekrem ne anlar okumaktan balık ayıklar sek içer onda rakibi yok

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Haber Yorumlarıdehide:

Helal olsun güzel laf etmiş terör sevdalılarına. Artık konuşacak mecalleri kalmaması lazım ama yüzsüzdür bunlar

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Haber YorumlarıGenco:

Doğru. Disleksi olan bireylerde kelimeleri yanlış okuma, harf ve kelime tanımada zorlanma, yazılı ve sözlü ifadelerde güçlük vardır ve CHP, Disleksidir…

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