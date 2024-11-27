Yusuf Tekin'den Ekrem İmamoğlu'na sert yanıt: Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ile başlayan kreş tartışmasında gerilim her geçen yükseliyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda "Hadi gel cesaretin varsa kapat" demişti.

YUSUF TEKİN'DEN YANIT

Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına AK Parti Grup Toplantısı öncesinde yanıt veren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gerilimi arttıracak sözler sarf etti.

"Önce şunu söyleyeyim ben: Sayın İmamoğlu'nun Türkçe okuduğunu anlayabilme yetisi olsaydı iyi bir üniversite kazanırdı" ifadelerini kullanan Tekin, "Hiç böyle katakulliye gerek kalmadan doğru dürüst bir üniversite bitirirdi. Demek ki okuduğunu anlama problemi var. Bu net. Zaten üniversite tercihiyle ilgili süreçte de yaşananlar bunu gösteriyor. Türkçe okuduğunu anlama konusunda özürlü bir arkadaş" diye konuştu.

"HUKUK DEVLETİNİN KURALLARINA MEYDAN OKUYOR"

Tekin ayrıca "Ona iyi bir Türkçe kursu almasını tavsiye ederim, bu birincisi. İkincisi, birlikte hareket ettiği terör gruplarının dilinden esinlenmiş olacak ki hukuk devletinin kurallarına meydan okuyor. Bu anladığım kadarıyla Ekrem İmamoğlu'nun yönetim tarzı. Takdir kendisinindir. Biz hukuk devleti prensiplerine göre yaşıyoruz. Hukuk devletinin gerektirdiği şeyleri de yapıyoruz" sözlerini sarf etti.