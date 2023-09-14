Yurt dışında okuyan öğrencilerin burs miktarları artırıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: "MEB burslusu öğrencilerimizin burs miktarını bulundukları ülkenin enflasyonuna bağlı olarak yükseltiyoruz"

ANKARA - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yurt dışında lisansüstü eğitim alan gençlere verilen bursun artışla birlikte kırtasiye ödeneği dahil Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 1780 Dolardan 2 bin 426 Dolara, İngiltere'de aylık 1200 Sterlinden 1646 Sterline, Almanya'da 1490 Eurodan aylık 1993 Euro'ya yükseltildiğini açıkladı.

Yurtdışında MEB Bursuyla Eğitim Gören Lisansüstü Öğrencilerle Buluşma Programı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yurtdışında öğrenim gören öğrencilerin burs rakamlarını açıkladı. Yılmaz, yurt dışında lisansüstü eğitim alan gençlere verilen bursun artışla birlikte kırtasiye ödeneği dahil Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 1780 Dolardan 2 bin 426 Dolara, İngiltere'de aylık 1200 Sterlinden 1646 Sterline, Almanya'da 1490 Eurodan aylık 1993 Euro'ya yükseltildiğini açıkladı.

"Cumhuriyetin ilk 10 yılında 400'den fazla öğrenci yurtdışına yüksek tahsil amacıyla gönderilmiştir"

Yılmaz, program çerçevesinde yaptığı konuşmada millet olarak 2,5 asırdan fazla bir süredir yurtdışına eğitim, öğretim ve bilgi-görgü amacıyla talebe gönderdiklerini belirterek, "Bunları da sizler gibi evlatlarımızın en başarılılarından, en parlak, en iştiyaklı olanlarından seçiyoruz. Osmanlıda, devletin duraklama ve gerileme dönemine girmesiyle birlikte önce Fransa'ya, ardından Almanya'ya öğrenci gönderdik. Sultan Üçüncü Selim'le başlayan yurtdışında talebe okutma uygulaması, Cumhuriyetin ilanından sonra da devam etti. Nice eğitimli evladını kurban verdiği büyük bir savaştan zaferle çıkan yeni devletimiz; toparlanmak, yeniden ayağa kalkmak, kalkınma yolculuğunu devam ettirebilmek için yetişmiş insanlara ihtiyaç duyuyordu. Ekonomik bakımdan imkanlar çok kısıtlı olmasına rağmen, Cumhuriyetin ilk 10 yılında 400'den fazla öğrenci yurtdışına yüksek tahsil amacıyla gönderilmiştir" diye konuştu.

"Bursiyer olarak yurtdışına gidip, şu an bakan, üst düzey bürokrat, Türkiye'ye hizmet eden pek çok kardeşimiz bulunuyor"

Cumhuriyetin ilk yıllarından 2002 yılına kadar yurtdışına devlet bursuyla giden öğrenci sayısının yaklaşık 10 bin civarında olduğu bilgisine veren Yılmaz, "Bu öğrencilerin çoğu ülkeye geri dönerek, millete şükran borcunu ödemek için farklı alanlarda başarılı çalışmalara imza atmıştır. Bir kısmı ise gittiği ülkelerde kalarak hayatlarına orada devam ettirmiştir. Bursiyer olarak yurtdışına gidip, şu an bakan, üst düzey bürokrat, kurum başkanı olarak, Türkiye'ye hizmet eden pek çok kardeşimiz bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

"Hükümetlerimiz döneminde yurt dışına burslu giden öğrenci sayısı 12 bindir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde 2002 yılından itibaren eğitime dair diğer tüm konular gibi yurt dışına öğrenci gönderme konusunda da özel önem ve öncelik verdiklerini belirten Yılmaz, "2006 yılında '5 yılda 5 bin öğrenci projesini' başlattık. Böylece 2006'dan itibaren yurtdışına burslu gönderilen öğrencilerin sayısını ciddi oranda yükselttik. O günden bugüne kadar, hükümetlerimiz döneminde yurt dışına burslu giden öğrenci sayısı 12 bindir. Yani Cumhuriyet tarihi boyunca, program kapsamında giden 21 bin 500 öğrencinin yüzde 56'sını biz gönderdik" şeklinde konuştu.

Yılmaz, sadece kontenjanları artırmadıklarını aynı zamanda programın kapsamı, içeriği ve imkanlarında ciddi iyileşmelere gittiklerini ifade ederek, öncelikle Türkiye'nin ihtiyaçları doğrultusunda, hangi alanlarda daha fazla yetişmiş insan kaynağına ihtiyacı olduğunu tespit ettiklerini belirtti. Bu doğrultuda Türkiye'nin kalkınma hamlesine katkı verecek konulara önem verdiklerini söyleyen Yılmaz, enerji, savunma, havacılık, siber güvenlik, yapay zeka, ilaç ve aşı çalışmaları gibi stratejik konularını belirlediklerini açıkladı.

"48 farklı ülkede, 123 üniversite ve 40 farklı kamu kurumu adına toplam 3 bin 415 öğrencimiz bulunuyor"

Yılmaz, Türkiye'nin dış politika önceliklerine göre öğrenci gönderilen ülke yelpazesini genişlettiklerini de sözlerine ekleyerek, "Avrupa ve Amerika'nın yanı sıra; Hindistan, Malezya, Brezilya, Güney Afrika, Tunus, Azerbaycan gibi stratejik ilişkilerimizin olduğu 50'den fazla ülke ve bölgeyi de listeye ekledik. Halihazırda 48 farklı ülkede, 123 üniversite ve 40 farklı kamu kurumu adına toplam 3 bin 415 öğrencimiz bulunuyor" dedi.

"Devlet memuru olup burstan yararlanmak isteyen adaylar için istifa şartını kaldırdık"

Bursiyerlerin gittikleri ülkelerden döndükten sonra yaşadıkları en önemli sıkıntı kadro meselesi olduğunu belirten Yılmaz, şu ifadelere yer verdi:

"Kadro bulamama sorununu da yasal düzenlemeyle çözüme kavuşturduk. Adına gittikleri üniversitelerde eğitimlerine uygun kadrolara, kadro kısıtı aranmaksızın atanabilmelerini sağladık. Yani bir öğrenci döndüğü zaman üniversitesi 'kusura bakma benim cetvelimde böyle bir kadro yok seni alamam' diyemedi artık. Yine yaptığımız kanun değişikliği ile devlet memuru olup burstan yararlanmak isteyen adaylar için istifa şartını kaldırdık. Dolayısıyla devlet memurları gidip bir tercih yapmak zorunda kalmadılar. Bursiyer olarak gittiklerinde devlet memurlukları düşmedi. Yurt dışında geçirilen sürelerin tamamının memuriyete sayılmasına imkan tanıdık. Daha evvel, bursiyerlerimizin eş ve çocuklarının yurt dışındaki tedavi giderleri karşılanmazken, attığımız adımla bunu da çözdük. Bunu bizzat ben de yaşadım. Devlet Planlama Teşkilatı burslusu olarak gittim ben de yurt dışına. Eşimle birlikte gitmiştik yeni evliydik ve gerçekten çok ciddi maliyetler vardı. Beni sigortalatmıştı kurumumuz fakat eşimin sigortası yoktu. Doktora sonrası uluslararası proje, araştırma veya yeni teknolojilerle ilgili çalışma yapacak öğrencilere, ilave 2 yıl süre verilmesini sağladık. Daha bunların dışında öğrencilerimizin pek çok talebini karşıladık."

"MEB burslusu öğrencilerimizin burs miktarını bulundukları ülkenin enflasyonuna bağlı olarak değişen oranlarda yükseltiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın her zaman eğitimi hizmetlerin odağına koyduğunu ve Türkiye'nin içinden geçtiği zor günlerde bile eğitim harcamalarından kesintiye gitmediğini ifade ederek:

"Yurtdışında MEB bursu ile eğitim gören gençlerimizin kıymetinin ve yaşadıkları meşakkatli süreçlerin farkındayız. Eğitiminiz boyunca aklınızı maddi sorunlara değil bilimsel gelişime daha iyi odaklayabilmeniz için MEB burslusu öğrencilerimizin burs miktarını bulundukları ülkenin enflasyonuna bağlı olarak değişen oranlarda yükseltiyoruz. Yapılan bu artışla birlikte öğrencilerimiz, kırtasiye ödeneği ile dahil Amerika Birleşik Devletleri'nde aylık 1780 Dolardan 2 bin 426 Dolara, İngiltere'de aylık 1200 Sterlinden 1646 Sterline, Almanya'da 1490 Avrodan aylık 1993 Avroya yükselmiş şekilde burslarını alacaktır. Böylece hiçbir öğrencimizi bulundukları ülkede enflasyona ezdirmeyecek bir artış yapmış olduk. Hepinize hayırlı olsun."