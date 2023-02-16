Yunanistan ve Bulgaristan arasında petrol boru hattı anlaşması imzalandı

Yunanistan ve Bulgaristan arasında, Yunanistan'ın Dedeağaç ve Bulgaristan'ın Burgaz şehirleri arasında yer alacak petrol boru hattı için anlaşma imzalandı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis başkent Atina'da Yunanistan'ın Dedeağaç ve Bulgaristan'ın Burgaz şehirleri arasında yer alacak petrol boru hattı için bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından hazırlanan anlaşma, Radev ve Miçotakis huzurunda Yunanistan Enerji Bakanı Kostas Skrekas ve Bulgaristan Enerji Bakanı Rossen Hristov tarafından Atina Maximos Sarayı'nda imzalandı. Kopelouzo şirketi tarafından hayata geçirilecek olan boru hattının güvenliği de iki ülke tarafından ortak bir güvenlik birimi ile sağlanacak. Yılda 10 milyon ton petrol taşıması planlanan boru hattının 50 milyon ton kapasitesi bulunuyor.

"Güneydoğu Avrupa'nın enerji haritası değişecektir"

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, anlaşmanın imzalanmasının ardından yaptığı açıklamada Yunanistan ve Bulgaristan'ın Avrupa'nın enerji güvenliği konusunda kritik bir öneme sahip olacağını belirterek, "Bu iş birliği halkımızın yararı için devam edecek. İmzalanan bu anlaşma ile Güneydoğu Avrupa'nın enerji haritası değişecek" dedi.

"Ülkemize stratejik önem sağlayacak"

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev ise, "Bulgaristan ve Yunanistan, Güneydoğu ve Orta Avrupa'da istikrarın stratejik merkezi olarak kendini kanıtladı. Bu anlaşma bölgenin enerji haritasını değiştirecek nitelikte. Dedeağaç-Burgaz boru hattı ülkemize stratejik önem sağlayacak. Çünkü, Rus petrolünü Balkanların ve Karadeniz'in en büyük rafinerisi olan Burgaz'a taşıyacak. Rus petrolüne alternatifler sağlayarak da kaynakların çeşitlendirilmesine yardımcı olacak. Bu anlaşma, uzun bekleme sürelerini ve tankerlerin İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını geçerken oluşan riskleri ortadan kaldırdığı için tedarik güvenliğini de artıracaktır" ifadelerini kullandı.

Rus petrolünü İstanbul ve Çanakkale Boğazlarını kullanmadan Dedeağaç Limanı üzerinden Akdeniz'e taşımak üzere tasarlanan petrol boru hattı projesi 2007'de gündeme gelmiş fakat, 2011'de Bulgaristan'ın projeye sıcak bakmaması nedeni ile iptal edilmişti. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından ise bu proje ile Dedeağaç'tan Burgaz'a petrol ve doğalgaz taşınması planlanıyor. - ATİNA