Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Kazada 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken Yunanistan'ın yaptığı skandal C-130 paylaşımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

"PAYLAŞIMI LANETLİYORUZ"

Ömer Çelik, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur.

"GEREKLİ CEZALARIN VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

YUNANİSTAN'IN SKANDAL PAYLAŞIMI

Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi ve kazada 20 askerin şehit olmasının üzerinden henüz 48 saat geçmemişken Yunan Hava Kuvvetlerinin böyle bir sosyal medya paylaşımında bulunması yoğun tepki çekti. Paylaşımda, Yunanistan'a ait C-130 tipi kargo uçaklarının fotoğrafına "Günün fotoğrafı" şeklinde not eklenip paylaşılması tepkilere neden oldu. Skandal sonrası Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a sözlü nota verdi.