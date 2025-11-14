Haberler

Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye 20 şehidine ağlarken Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C-130 tipi kargo uçaklarıyla yaptığı skandal paylaşıma AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi. Çelik, "Şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz" dedi.

  • Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağı Gürcistan sınırlarında düştü ve 20 asker şehit oldu.
  • Yunanistan Hava Kuvvetleri, C-130 kargo uçağı fotoğrafını 'Günün fotoğrafı' notuyla sosyal medyada paylaştı.
  • Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a sözlü nota verdi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağı Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Türkiye'ye dönüş yolunda Gürcistan sınırları içerisinde düştü. Kazada 20 askerimiz şehit oldu. Türkiye şehitlerine ağlarken Yunanistan'ın yaptığı skandal C-130 paylaşımına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten sert tepki geldi.

"PAYLAŞIMI LANETLİYORUZ"

Ömer Çelik, resmi X hesabından yaptığı paylaşımda, "Yunanistan Hava Kuvvetleri'nin C130 kargo uçağı fotoğrafı paylaşarak şehitlerimize dönük insani ve askeri tüm değerlerden yoksun çirkin bir mesaj paylaşmasını lanetliyoruz. Bu mesajın kaldırılıp yerine şehitlerimizle ilgili taziye mesajı konulması doğru bir yaklaşım olmuştur.

"GEREKLİ CEZALARIN VERİLMESİNİ BEKLİYORUZ"

Deprem ve afetlerde birbirimizin yardımına koşup acıyı paylaşıyoruz. Doğrusu budur. O çirkin mesajı yayınlayanlar hakkında gereğinin yapılmasını ve gerekli cezaların verilmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

YUNANİSTAN'IN SKANDAL PAYLAŞIMI

Türk Hava Kuvvetlerine ait "C130" tipi askeri kargo uçağının 11 Kasım'da Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi ve kazada 20 askerin şehit olmasının üzerinden henüz 48 saat geçmemişken Yunan Hava Kuvvetlerinin böyle bir sosyal medya paylaşımında bulunması yoğun tepki çekti. Paylaşımda, Yunanistan'a ait C-130 tipi kargo uçaklarının fotoğrafına "Günün fotoğrafı" şeklinde not eklenip paylaşılması tepkilere neden oldu. Skandal sonrası Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'a sözlü nota verdi.

Yunanistan'ın skandal paylaşımına AK Parti'den sert tepki

Çağla Taşçı
Haberler.com / Politika
'Türklerle savaş olmalı' pankartı açan takıma UEFA'dan şaka gibi ceza

Bu skandal pankarta verilen cezaya bakar mısınız!
Nesrin Cavadzade gece yarısı hastanede görüntülendi

Ünlü oyuncu makyajsız haliyle hastanede görüntülendi
Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam

Asgari ücret vatandaşa soruldu! İşte mutabık kalınan rakam
Tedesco listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor

Başkana listeyi verdi! Fenerbahçe dünya yıldızlarını alıyor
Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı

Kim der 63 yaşında? Ünlü yıldız galada göz kamaştırdı
Tehlikeyi sezen Cumhurbaşkanı Erdoğan, MYK toplantısında partilileri uyardı

Tehlikeyi sezip partilileri uyardı: Aman diyorum, buna fırsat vermeyin
20 şehidimiz için Mürted Komutanlığı'nda tören düzenlendi

Şehitlerimize son veda
Merih Demiral'dan Fenerbahçe'ye kötü haber

Aldığı karar Fener taraftarını kahretti
Ünlü sanatçı Muazzez Abacı'nın vasiyeti yerine getiriliyor

Muazzez Abacı'nın vasiyeti ortaya çıktı! Son isteği uygulanacak
Bu gece benzine 1 lira 30 kuruş zam geliyor

Araç sahipleri anahtar bırakacak! Bu gece okkalı bir zam daha geliyor
Hepsi bomba! Rafa Silva'nın sözleşmesindeki sıra dışı maddelere bakın

Hepsi bomba! Sözleşmesindeki sıra dışı maddeleri görmeniz lazım
Gazze'de yürek burkan manzara, çadırları su bastı

Yağmur Gazze'deki Filistinlileri vurdu: Çadırları su bastı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.