Yunanistan'da seçimin galibi Miçotakis hükümeti kurma görevini iade etti

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimin galibi Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin lideri Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından kendisine verilen hükümeti kurma görevini iade etti.

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimin galibi Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin lideri Başbakan Kiryakos Miçotakis, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından kendisine verilen hükümeti kurma görevini iade etti.

Yunanistan'da dün düzenlenen genel seçimi yüzde 40'ın üzerinde oy alarak birinci tamamlayan Yeni Demokrasi (ND) Partisi'nin lideri Başbakan Kiryakos Miçotakis'e Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından hükümeti kurma görevi verildi. Miçotakis ise saatler sonra Sakelaropulu'ya arayarak hükümeti kurma görevini iade ederek, "Mevcut parlamentodan bir hükümet kurma koşullarının esasen mevcut olmadığını düşünüyorum" dedi.

Miçotakis'in Sakelaropulu'ya seçimin ikinci turunun 25 Haziran'da yapılması çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Miçotakis'in kararının ardından Sakelaropulu, seçimi ikinci sırada tamamlayan Radikal Sol Koalisyon-İlerici İttifak'ının (SYRIZA) lideri Aleksis Çipras'a 3 günlük hükümeti kurma yetkisini verecek. Çipras'ın da hükümeti kurma sürecinde başarısız olması halinde görev, seçimi 3'üncü sırada tamamlayan Panhelenik Sosyalist Hareket'i (PASOK) lideri Nikos Androulakis'a geçecek. Hiçbir partinin hükümet kurmakta başarılı olamaması halinde genel seçimde salt çoğunluk esasının uygulanacağı ikinci tura gidilecek.

İlk turda nisbi seçim sistemine göre hiçbir parti tek başına hükümet kurmak için gerekli olan yüzde 46'lık oy oranına ulaşılamadı. Salt çoğunluk sistemine göre, bir parti oyların yüzde 38'ini alarak tek başına hükümet kurabilecek.

Dünkü genel seçimde, Yeni Demokrasi oyların yüzde 40,79'unu alarak parlamentoda 146 sandalye, SYRIZA oyların yüzde 20,7'sini alarak 71 sandalye ve PASOK oyların yüzde 11,46'sını alarak 41 sandalye kazanmıştı. - ATİNA