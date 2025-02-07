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Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Santorini'yi Ziyaret Etti

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Santorini'yi Ziyaret Etti
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Yunanistan adalarında süren sismik hareketlilik nedeniyle olağanüstü hal ilan edilen Santorini'yi ziyaret eden Başbakan Miçotakis, adanın durumunu değerlendirdi ve halkı bilgilendirdi.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Yunanistan adalarını sarsmaya devam eden sismik hareketlilik nedeniyle 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen Santorini'yi ziyaret etti.

Yunanistan adalarını sarsmaya devam eden sismik hareketlilik nedeniyle harekete geçen yetkililer, sarsıntıların heyelan ve kaya düşmesi riskini de arttırdığını ifade ederek Santorini Adası'nda 1 Mart'a kadar olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti. Bölgedeki hareketlilik devam ederken Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis en az 11 bin kişinin ayrıldığı adayı ziyaret etti. Sabah saatlerinde adaya ulaşan Başbakan Miçotakis, İklim Krizi ve Sivil Koruma Bakanı Vassilis Kikilias ile birlikte ilk olarak itfaiye servisinin mobil operasyon merkezini ardından da hastaneyi ziyaret etti. Ziyareti sırasında hazırlık durumunu değerlendiren Miçotakis, adada yaptığı basın açıklamasında "Durumu takip ediyoruz ancak burada bilimsel tahminlerde bulunmuyoruz. Santorini halkını ve bu tür zorluklarla karşı karşıya olan çevre adalarını devlet mekanizmasının yanlarında olduğuna dair güvence vermek istiyorum. Hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak her zaman daha iyidir. Bu durumun en kısa sürede son bulmasını ve adanın normal hayatına dönmesini umuyoruz" dedi. - ATİNA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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