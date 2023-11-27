Yunanistan Başbakanı Elgin Mermerleri'nin Geri Gönderilmesini İstiyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Elgin Mermerleri'nin Yunanistan'a geri gönderilmesi gerektiğini belirtti. Miçotakis, mermerlerin iki ayrı ülkede sergilenmesini eleştirdi ve Atina Akropolisi'ndeki Akropolis Müzesi'nde daha güzel göründüklerini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, BBC'de katıldığı programda, Londra'daki British Museum'da bulunan Elgin Mermerleri'nin Yunanistan'a geri gönderilmesi gerektiğini belirtti.

Miçotakis, Atina Akropolisi'nden İngiltere'ye götürülen ve geri kalan kısmı Atina'daki Akropolis Müzesi'nde sergilenen Elgin Mermerleri'nin bu şekilde iki ayrı ülkede sergilenmesini "Mona Lisa tablosunu ikiye kesip sergilemeye" benzetti.

Miçotakis Pazar günü BBC 1'de Laura Kuenssberg'in sunduğu programa katıldı. Tarihi eserlerin İngiltere ve Yunanistan'daki parçalarının resimlerini gösteren Kuenssberg'in "Sizce nerede daha güzel görünüyorlar?" sorusuna Yunanistan Başbakanı'nın yanıtı "Cevap bence çok açık" oldu.

"Eserler Akropolis Müzesi'nde daha güzel görünüyor. Bu müze bunun için inşa edildi" diyen Miçotakis, bunun sadece bir "mülkiyet" konusu olmadığını da ekledi ve "Bence bu, eserlerin mülkiyetiyle ilgili değil, yeniden bir araya getirilmesiyle ilgili bir konu. Eskiden tek parça olan bir anıtı nerede daha iyi değerlendirebilirsiniz?" diye sordu.

Parthenon Heykelleri de olarak bilinen eserlerin Yunanistan'a ait olduğunu ve geçmişte çalındığını da hatırlatan Miçotakis, mevcut durumun Mona Lisa tablosunu ortadan kesip iki ayrı yerde sergilemeye benzediğini belirtti.

"Sizce bu haldeki bir tabloyu görenler bundan keyif alabilir miydi?" diye soran Miçotakis, bu yüzden Elgin Mermerleri'nin orijinal yeri olan Yunanistan'a geri gönderilmesi için lobi çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Elgin Mermerleri nedir?

Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Akropolis'te, Athena Tapınağı Parthenon ve çevresindeki yapılara ait olan, ve şu an İngiltere'deki British Museum'da sergilenen eserlere Elgin Mermerleri deniyor.

Tarihi eserler, Yunanistan topraklarının Osmanlı İmparatorluğu'na ait olduğu 19. yüzyılda başlarında, İngiliz diplomat Lord Elgin (Thomas Bruce) tarafından İngiltere'ye götürülmüştü.

Mermer eserler M.Ö. 447-432 yılları arasında inşa edilmişti.

British Museum'da sergilenen eserler arasında tapınağın duvar süslerinin (fris) 75 metrelik bir kısmı da bulunuyor.

British Museum'un , Lord Elgin eserleri bir padişah fermanına dayanarak 1801-1816 yılları arasında İngiltere'ye götürdü. Dönemin İngiltere hükümeti, yaptığı araştırma sonucu eserlerin İngiltere'ye götürülmesinin "yasal" olduğu sonucuna vardı.

Eserlerin kalıcı olarak Yunanistan'a iade edilmesi için ilk başvuruysa 1983'te yapıldı. Müzenin internet sitesinde, "eserlerin iadesi için yapıcı görüşmelerin" sürdüğü" bilgisi yer alıyor.

Geçen yaz, British Museum envanterindeki bazı eserlerin bir çalışan tarafından çalınarak internette satışa sunulduğu ortaya çıkmıştı.

Birçok ülke bu olaydan sonra, tarihinin en büyük krizlerinden biriyle karşı karşıya olan dünyaca ünlü müzeye, "eserlerimizi geri verin" çağrısı yapıyor.