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Meclis'te saldırıya uğrayan İYİ Partili vekil Hüseyin Örs'ün hastaneden ilk fotoğrafı geldi

Politika Haberleri

TBMM'de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında çıkan kavgada uğradığı yumruklu saldırı nedeniyle hastaneye kaldırılan İYİ Partili Hüseyin Örs, yoğun bakımdan çıkarılarak odaya alındı. İYİ Parti sözcüsü Kürşat Zorlu, Örs ile fotoğrafını paylaşarak milletvekilinin son durumu hakkında bilgi verdi.

TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında meydana gelen yumruklu kavganın yankıları sürüyor. AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ın yumruk atması sonucu yoğun bakıma kaldırılan İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs, yoğun bakımdaki tedavisinin ardından servise alındı.

Örs'ü ziyaret eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, İYİ Partili vekilin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Hastane odasından fotoğraf paylaşan Zorlu, "Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız" dedi.

Yumruklu saldırının ardından yoğun bakıma kaldırılan İYİ partili vekilin son durumu açıklandı

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz da dün Zafer Işık hakkında, "adam öldürmeye tam teşebbüsten" suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Poyraz, "İki buçuk dakika daha geç gelseymiş bugün Hüseyin Örs hakkında 'merhum' diye konuşabilirdik. Bununla ilgili hem TBMM doktorları hem de Güven Hastanesi doktorları, gerekli raporları resmi mercilere bildirdiler. Biz de Hüseyin Bey kendine geldikten sonra kendisinden vekaletnamesini alıp bu sürece ilişkin Sayın Genel Başkanımızın da dikkatli ve titiz takibiyle birlikte 'adam öldürmeye tam teşebbüsten' dolayı gerekli suç duyurularında bulunacağız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün Milletvekili Hüseyin Örs'ü tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Akşener, ziyaretinin ardından sosyal medya hesabında açıklama yaptı. Akşener açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Değerli dava arkadaşım, Trabzon Milletvekilimiz Sn. Hüseyin Örs'ü hastanede ziyaret ettim. Şükürler olsun durumu iyi. Gazi Meclisimizde millet iradesine ve partimize yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Hiçbir ahlaksız yumruk bizi hakkın ve hakikatin yolundan ayıramayacak!"

İYİ Partili Hüseyin Örs'e yumruk atan AK Partili Zafer Işık'a ise İçtüzüğün 163'üncü maddesi uyarınca Meclis'ten geçici olarak iki birleşim çıkarma cezası da oylama sonucu verildi. Işık veya yerine bir başka AK Parti milletvekili savunma yapmadı. Işık ise böyle bir olayı kendisinin de istemediğini söyleyerek, "Zaman zaman Genel Kurul'da böyle şeyler olur. Özür dilemeyeceğim" dedi. Işık, kendisinin kamuoyuna bir açıklama yapmayacağını AK Parti grubu 'lüzum görürse' açıklama yapılacağını söyledi.

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Hüseyin Örs İYİ Parti Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Dogukann:

Madem kalp rahatsızlığın var ne diye millete artistlik yapıyorsun. Bilmiyor musun sonucun böyle olacağını.

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Sanki bıçaklandı yada silahla vurdular bu ne ya abarttınız adam akıllı yumruklu tartışma oldu, yok yoğun bakımdan çıktı yok felç kaldı filan bırakın bu reklam fotolarını

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Hasan Korkmaz:

Zafer Işık'ın Milletvekilliği düşürülüp, adam öldürmeye tam teşebbüsten yargılanması gerekir. Hiç kimse, bir insanın can ve mal güvenliğini riske atıp onun yoğun bakımda ölümle mücadele etmesine neden olamaz.

Cevap Yaz 28 46 Yayından Kaldır
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