Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi

Yüksek İstişare Kurulu'nda toplantısı sonrası açıklama: Aileyi korumanın önemi ifade edildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısının ardından açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Toplantıda Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken toplumun çekirdeği aileyi korumanın ve güçlendirmenin önemi ifade edildi" dedi.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu toplantısı sonrası "Toplantıda aileyi korumanın ve güçlendirmenin önemi ifade edildi" açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu, Cumhurbaşkanı Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen toplantıya, kurul üyesi eski TBMM Başkanları Köksal Toptan, Binali Yıldırım, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, İsmet Yılmaz, Mehmet Ali Şahin ve Mustafa Şentop ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz katıldı.

TOPLANTI SONRASI AÇIKLAMA GELDİ

Toplantı hakkında açıklama yapan İletişim Başkanı Duran, "Toplantıda Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaşma yolunda ilerlerken toplumun çekirdeği aileyi korumanın ve güçlendirmenin önemi ifade edildi" dedi.

AİLE VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Duran, "2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesinin, Nüfus Politikaları Kurulu, Aile Enstitüsü, Aile ve Gençlik Fonu gibi oluşumları hayata geçirmenin, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Vizyon Belgesi ve Eylem Planı'nın milletimizle paylaşılmasının ehemmiyeti ortaya konuldu. Başta sanal kumar ve bahis olmak üzere bağımlılık konusunun aileyi tehdit ettiği belirtilen toplantıda, bu tehdit kaynağının kurutulması için atılan ve atılması gereken adımlar değerlendirildi" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Politika
Erdoğan'ı hedef alan sözleri nedeniyle Özgür Özel hakkında soruşturma

Erdoğan'la ilgili çıkışı başını yaktı! Özel'e soruşturma başlatıldı
Trump'tan Alaska zirvesi öncesi Putin'e tehdit

Trump'tan tarihi zirve öncesi Putin'e açık tehdit: Savaş bitmezse...
Özgür Özel'in Erdoğan'la ilgili sözlerine AK Parti'den sert tepki

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Epözdemir'in 35 milyon TL'lik aracına el konuldu! Korsan çakar iddiası

Epözdemir'in 35 milyonluk aracına el konuldu! İddia ise hayli skandal
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıana dilimiz ingilizce olsun:

Dear President of the United States of Turkey, we would like English to be the main language in Turkiye.

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular

Güle güle Zaniolo! Transferi duyurdular
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.