YSK: Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1.7 milyona ulaştı

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemlerinin 9 Mayıs'ta son bulmasının öncesinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK), yurt dışı temsilcilikleri ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısının 1 milyon 693 bin 67'ye ulaştığını açıkladı.

YSK'nın açıkladığı verilere göre, Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yurt dışında 1 milyon 578 bin 259, gümrüklerde de 114 bin 808 kişi olmak üzere toplam 1 milyon 693 bin 67 seçmen oy kullandı. Son genel seçimin yapıldığı 2018'de, yurt dışı oyları 1 milyon 44 bin 199 sayısında kalmıştı.

YSK'dan yapılan açıklamada oy verme işlemlerinin yurt dışı temsilciliklerinde 9 Mayıs'ta sonlanacağı; gümrüklerde oy verme işleminin de 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edeceği aktarıldı.