YSK, seçmenleri oyların geçersiz sayılacağı haller konusunda uyardı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimde oy kullanacak seçmenleri, oyların hangi hallerde geçersiz sayılacağı konusunda uyardı. Ayrıca seçmenlerin 'Nerede ve nasıl oy kullanacağım', 'Görme engelli seçmenler için oy kullanma şablonu', 'Seçim güvenilirliği ve şeffaflık', 'Seçim sonuçlarının ilanı' gibi konularda bilgilendirildiği videolar yayınlandı.