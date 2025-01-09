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YSK, seçimlere girme yeterliliği olan 38 partiyi açıkladı

YSK, seçimlere girme yeterliliği olan 38 partiyi açıkladı
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Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kanunda belirtilen koşulları taşıyan ve seçimlere girme yeterliliği olan 38 siyasi partinin listesini Resmi Gazete'de yayımladı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun, kanunda öngörülen koşulları taşıyan ve seçimlere girme yeterliliği olan partilere ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

38 PARTİ SEÇİMLERE GİRME YETERLİLİĞİNE SAHİP

Resmi Gazete'nin yayımlanan karara göre "1/7/2024 tarihi itibarıyla 2820 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesinde öngörülen koşulları sağlayan ve seçimlere girme yeterliliğini taşıyan" siyasi partilerin sayısı 38.

Söz konusu 38 parti ise şöyle: Adalet Birlik Partisi, Adalet Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Anavatan Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Büyük Birlik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi, Demokratik Sol Parti, Demokrat Parti, Doğru Yol Partisi, Emek Partisi, Gelecek Partisi, Genç Parti, Güç Birliği Partisi, Hak ve Özgürlükler Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi, Hür Dava Partisi, İyi Parti, Memleket Partisi, Millet Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Milli Yol Partisi, Ocak Partisi, Saadet Partisi, Sol Parti, Teknoloji Kalkınma Partisi, Türkiye İşçi Partisi, Türkiye İttifakı Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, Türkiye Komünist Partisi, Vatan Partisi, Yeniden Refah Partisi, Yenilik Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Zafer Partisi.

Kaynak: ANKA / Serhat Yılmaz - Politika
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