YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarını açıkladı

YSK, Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarını Resmi Gazete'de yayınladı. Sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı seçilen Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 seçmenin oyu ile geçerli oyların yüzde 52,18'ini; Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 25 milyon 504 bin 724 seçmenin oyu ile geçerli oyların yüzde 47,82'sini aldı. YSK'nın Resmi Gazete'de yayınladığı kesin sonuçlarda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın malvarlığı da yer aldı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçlarını Resmi Gazete'de yayınladı. Sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı seçilen Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan 27 milyon 834 bin 589 seçmenin oyu ile geçerli oyların yüzde 52,18'ini; Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise 25 milyon 504 bin 724 seçmenin oyu ile geçerli oyların yüzde 47,82'sini aldı.

YSK, 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Mayıs'ta yapılan ikinci tur oylamasının ardından kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayınladı. YSK'nın açıkladığı kesin sonuçlar şöyle:

"Recep Tayyip Erdoğan:

Yurt içi: 26 milyon 690 bin 529 - Yurt Dışı: 1 milyon 59 bin 494 – Gümrük: 84 bin 566 – Türkiye Geneli toplam: 27 milyon 834 bin 589 – Oran: yüzde 52,18

Kemal Kılıçdaroğlu:

Yurt içi: 24 milyon 728 bin 27 - Yurt Dışı: 714 bin 965 – Gümrük: 61 bin 732 – Türkiye Geneli toplam: 25 milyon 504 bin 724 – Oran: yüzde 47,82

Genel Toplam:

Yurt içi: 51 milyon 418 bin 556 - Yurt Dışı: 1 milyon 774 bin 459 – Gümrük: 146 bin 298 – Türkiye Geneli toplam: 53 milyon 339 bin 313 – Oran: yüzde 100

YSK'nın Resmi Gazete'de yayınladığı kesin sonuçlarda Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın malvarlığı da yer aldı. Erdoğan ve eşinin malvarlıkları şöyle:

"Taşınmazlar:

-1988 tarihinde edinilmiş 10 bin TL değerinde Güneysu, Dumankaya Köyü'nde 2000 metrekare arazi,

-2019 tarihinde edinilmiş 7 milyon 695 bin TL değerinde Üsküdar, Kısıklı 788 Ada, 157 Pafta, 3 parsel konut.

-2019 tarihinde edinilmiş 7 milyon 695 bin TL değerinde Üsküdar, Kısıklı 788 Ada, 157 Pafta, 3 parsel konut.

Banka ve Menkul Değerler:

- Albaraka Türk Merkez Şubesi'nde bulunan 1 milyon 346 bin 614 TL

-Albaraka Türk Altunizade Şubesi'nde bulunan 96 bin 723 TL

-Ziraat Katılım Bankası'nda bulunan 411 bin 541 TL

Nezdinde bulunan 30 bin TL

Borç:

- Mustafa Erdoğan'a 5 milyon 390 bin TL