YSK, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi kesin sonuçlarını açıkladı

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Yener'in açıklamasına göre, Recep Tayyip Erdoğan toplam 27 milyon 834 bin 589 oy alarak yüzde 52.18 oranında toplam oy oranına ulaştı ve Cumhurbaşkanı olarak seçildi.

Yüksek Seçim Kurulu 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi kesin sonuçlarını açıkladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, "Yurtiçi ve yurtdışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve yüzde 52.18 oranında toplam oy oranına ulaştığı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı ve toplam yüzde 47.82 oy oranına ulaştığı görülmüş olup kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucundan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete'ye gönderilmiştir" açıklamasını yaptı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Yener'in açıklaması şöyle:

"14 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimin birinci tur oylamasının ardından 15 Mayıs 2023 tarihinde Türk siyasi hayatında ilk defa gerçekleştirilen ikinci tur oylama süreci başlamış olup seçim takvimi sürecinde 20 Mayıs 2023 tarihinde yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemi başlamıştır. 15 Mayıs 2023 ile 19 Mayıs 2023 tarihleri arasında YSK paydaşlarıyla birlikte özellikle burada Dışişleri Bakanlığı'nın katkısını da belirtmekte fayda vardır, yeniden ikinci tur oylamaya ilişkin pusulaların basım sürecini tamamlayarak yurtdışında 73 ülke 151 temsilcilik, 16 merkez ile 46 gümrük kapılarına oy pusulalarını sorunsuz bir şekilde transferini gerçekleştirmiş ve ikinci tur oylamanın ilk aşaması olan yurtdışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanma süreci başlamıştır.

SONUÇLAR BUGÜN RESMİ GAZETE'NİN MÜKERRER SAYINDA YAYINLANACAK

Yurtdışında oy verme işleminin sona erdiği 24 Mayıs 2023 tarihinden yurtiçi oy verme günü öncesinde 73 ülke, 151 temsilcilik ve 16 merkezden geri dönüş transferleri gerçekleştirilmiştir. Kurulumuz seçim takvimi içerisindeki süreçleri izlemiş ve 29-31 Mayıs 2023 tarihinde sona eren Cumhurbaşkanlığı ikinci oylamasına ilişkin itirazları dün kurulumuz değerlendirmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucunda söz konusu itirazlar sonuçlandırılmış ve 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylama sonuçları ilan edilmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında 1/6/2023 tarihinde ilan edilmek üzere Resmi Gazete'ye gönderilmiştir.

ERDOĞAN 27 MİLYON 834 BİN, KILIÇDAROĞLU 25 MİLYON 504 BİN OY ALDI

28 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylamasında yurtiçinde 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı görülmüş olup, oy kullanma oranı yüzde 85,72 oranında gerçekleşmiştir. Yurtdışından gümrükler dahil 1 milyon 930 bin 226 seçmenimiz oy kullanmış olup; katılım oranı yüzde 56,34 olarak gerçekleşmiştir. Yurtiçi ve yurtdışında toplam 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılım oranının yüzde 84,15 olduğu görülmüştür. Bu sonuçlara göre Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın toplam 27 milyon 834 bin 589 oy aldığı ve yüzde 52,18 oranında toplam oy oranına ulaştığı, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 milyon 504 bin 724 oy aldığı ve toplam yüzde 47,82 oy oranına ulaştığı görülmüş olup kurulumuzun yapmış olduğu değerlendirmeler ve almış olduğu kararlar sonucunda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak seçildiği anlaşılmış ve Resmi Gazete 'ye gönderilmiştir, Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diliyorum."

14 MAYIS'TA SANDIĞA GİDEN 1 MİLYON 809 BİN KİŞİ, 28 MAYIS'TA SANDIĞA GİTMEDİ

YSK Başkanı Yener, açıklamasında 14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ilk tur seçimi ile 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci turu seçimine katılım ve kullanılan oranlarıyla ilgili de kıyaslamalı bilgilere yer verdi. Yener şunları söyledi:

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılan seçime yurtiçinde toplam 53 milyon 993 bin 683 seçmenimiz katılmış olup oy kullanma oranı yüzde 88,92 olarak gerçekleşmiştir. 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan oylamada ise 52 milyon 93 bin 375 seçmenimizin oy kullandığı ve oy kullanma oranının yüzde 85,72 olarak gerçekleştiği görülmüştür. Yurtdışında ise 14 Mayıs 2023 tarihinde 1 milyon 839 bin 470 seçmenimizin oy kullandığı toplam oy kullanma oranının yüzde 53,73 olduğu görülmüş, 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılan oylamada ise 1 milyon 930 bin 226 seçmenimizin oy kullandığı ve toplam katılımın oranının yüzde 56,34 olduğu görülmüştür. 14 Mayıs 2023 tarihinde yurtiçi ve yurtdışı toplam 55 milyon 833 bin 153 seçmenimizin oy kullandığı toplam katılım oranının yüzde 87,4, 28 Mayıs 2023 tarihinde ise 54 milyon 23 bin 601 seçmenimizin oy kullandığı ve yüzde 84,15 oranında katılımının gerçekleştiği görülmüştür. Seçimlerin tüm siyasi partilerimize, Cumhurbaşkanı adaylarımıza, Türk milletine ve demokrasimize hayırlı olmasını diler, kamuoyuna saygıyla sunarız."