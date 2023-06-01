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YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti

Politika Haberleri

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a sundu. Öte yandan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin sonuçları da Resmi Gazete'de yayınlandı.

YSK Başkanı Ahmet Yener, 28 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinin kesin sonuçlarını açıkladı. Cumhurbaşkanı seçilen Erdoğan'ın yüzde 52,18; Kılıçdaroğlu'nun yüzde 47,82 oy oranına ulaştığını söyledi. Kesin sonuçlar Resmi Gazete'de yayınlandı.

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti

MAZBATA ŞENTOP'A SUNULDU

YSK Başkanı Ahmet Yener, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan Cumhurbaşkanı mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a sundu.

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti

RESMİ GAZETE'DE YAYINLANDI

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur kesin sonuçları Resmi Gazete'de yayınlandı. Gazete'de şu bilgilere yer verildi:

YSK, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazbatasını TBMM Başkanı Şentop'a teslim etti

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Gündem Editörü Haberler.com - Politika

Mustafa Şentop Ahmet Yener Politika Güncel Haberler

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