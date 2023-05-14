YSK Başkanı Yener'den Kılıçdaroğlu'nun 'Veri girişini sağlamak zorundasınız' sözlerine yanıt: Herhangi bir aksama yada gecikme söz konusu değil

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı aday Kılıçdaroğlu'nun "YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız" sözlerine yanıt verdi. Yener, "YSK'nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır" dedi.

13. Cumhurbaşkanı ve TBMM 28. Dönem Milletvekilleri seçimlerinde oy sayımları devam ederken, Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya uyarı geldi.

"YSK VERİ GİRİŞİNİ SAĞLAMAK ZORUNDA"

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız" ifadelerini kullandı.

"VERİ GİRİŞİNDE AKSAMA YA DA GECİKME SÖZ KONUSU DEĞİL"

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'na yanıt veren Yener, "YSK'nın veri girişinde şu anda herhangi bir aksama ya da gecikme söz konusu değildir. Verilerimiz, anlık olarak siyasi partilerle de paylaşılmaktadır" dedi.