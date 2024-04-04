YSK Başkanı: Van kararı bugün yazılacak

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin, yerel seçimde alınan yüzde 55,48 oy oranıyla DEM Parti adayı Abdullah Zeydan'a verilmesi beklenirken Adalet Bakanlığı'nın yaptığı itiraz üzerine İlçe Seçim Kurulu tarafından seçimde ikinci olan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verilmişti. DEM Parti'nin YSK'ya yaptığı itirazla başkanlık görevi tekrar Zeydan'a geçti.

KARAR BUGÜN YAZILACAK

31 Mart'taki seçimin ardından yurt genelinde bazı noktalarda seçime itirazlar yapıldı. Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, seçim sonuçlarına yapılan itirazları bugün kurulda görüşeceklerini ifade etti.

Van seçimlerinde YSK tarafından verilen son karara ilişkin de konuşan Yener, "Van ile ilgili verilen karar bugün yazılacak" açıklamasında bulundu.